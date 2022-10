Feilacher und das „museum gugging“: Abschied mit den Lieblingen

„Es sind Werke, die ich mir auch zuhause aufhänge – oder besser gesagt, gerne aufhängen würde, wenn ich es mir leisten könnte“, gibt der schmunzelnde Noch-Direktor Johann Feilacher Einblicke in seine letzte Schau.

Nach 16 Jahren, mit sage und schreibe 52 Ausstellungen und 25 Publikationen, zieht der 68-Jährige den Hut. Der Begründer verabschiedet sich mit „brut favorites! feilacher’s choice“ von seinem „museum gugging“.

Die 135 Lieblinge sind ein bunter Mix: Internationale Kunst tritt in Dialog mit der Kunst aus Gugging. Die Vielfalt auf den Wänden erzählt die vergangenen 16 Jahre. Feilacher: „Meine Geschichte spiegelt sich in dem, was Sie hier sehen, wider.“

Viele Werke sind bekannt, einige sieht man zum ersten Mal. Eins haben sie gemeinsam: „Es sind allesamt Künstlerinnen und Künstler, die mich seit Jahrzehnten faszinieren“, macht Kurator Johann Feilacher diese Schau zu einer Liebeserklärung an die Art Brut und an die Kunst aus Gugging.

„Das ,museum gugging’ ist gut positioniert und hat weltweit eine Leader Rolle.“ johann feilacher Scheidender Leiter

Sein absoluter Topfavorit ist Louis Soutter, ein Schweizer Maler, der mit „Königtum“ auch das Coverbild der Ausstellung liefert: „Seine Werke gehören sicher zu dem Besten, was das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat.“ Ebenso ein Liebling: die Afroamerikanerin Mary T. Smith mit ihrer „einfachen Formensprache, die mir immer schon gefallen hat“, so Feilacher. „brut favorites! feilacher’s choice“ spannt einen breiten Bogen mit vermeintlichen Gegensätzen, die sich an der Wand harmonisch ineinander fügen. „Johann Feilacher hat dafür einfach ein Auge“, loben Museumsteam und Gäste unisono.

Mit ein wenig Wehmut lässt man den 68-Jährigen weiterziehen. Der Kunst bleibt er aber treu: Feilacher ist momentan als Co-Kurator einer Ausstellung im italienischen Palazzo Magnani tätig. „Ich habe immer schon mehrere Jobs gehabt, die Leitung des ,museums‘ war so gesehen ein Side-Effect – aber das war schon eine sehr wichtige Sache, weil die Idee, der Art Brut eine Stellung zu geben, wichtig war“, denkt Feilacher zurück.

Nach 16 Jahren ist Schluss: „Für mich ist es jetzt eine abgeschlossene Sache. Das ,museum’ ist gut positioniert und hat weltweit eine Leader Rolle und dann brauche ich nicht mehr hier zu sein. Außerdem bin ich alt geworden, ich bin immerhin schon 68, da darf man bissl kürzertreten“, meint der Kunstexperte. Aber: „So kurz wird’s nicht, weil ich arbeite sehr viel als Bildhauer.“

