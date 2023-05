Weidling: Was tun wenn nichts mehr geht

Was ist ein Blackout? Leopold Spitzbart, Stadtrat für Zivil- und Katastrophenschutz beschreibt es als „den plötzlichen, überregionalen Ausfall großer Stromnetze“. Um die Bevölkerung auf die bei einem Blackout entstehenden Gefahren vorzubereiten, veranstaltet die Stadtgemeinde gemeinsam mit dem Zivilschutzverband mehrere Infoveranstaltungen. Am Montag, 22. Mai, findet im Ortszentrum um 18 Uhr die Veranstaltung für Weidling statt.

Im Gegensatz zu kleineren Stromausfällen kann ein Blackout, vor allem wenn es länger dauert, zu wichtigen Infrastrukturausfällen wie der Telekommunikations-, Wasser-, Abwasser-, Geld-, Lebensmittel-, Gesundheitsversorgung und mehr führen. Um eine solche Situation zu bewältigen ist laut Fachleuten ein gutes Zusammenspiel von Einsatz- und Rettungsorganisationen, Behörden, Infrastrukturbetreibern sowie Bürgerinnen und Bürgern selbst nötig.

„Aus diesem Grund richten sich die Veranstaltungen an die breite Masse der Bevölkerung. Wir werden berichten, wie sich die Stadtgemeinde vorbereitet, wie man im Privatbereich vorsorgen kann und was im Ernstfall zu beachten ist“, so Spitzbart.

