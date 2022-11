Galerie Gugging: Guter Wein zum guten Zweck

Die Licht ins Dunkel Weintaufe der Donaukultur KG findet heuer erstmals in der "galerie gugging" statt. Und zwar am Freitag, 11. November, ab 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr). Gemeinsam mit Gästen aus dem Bereich Kunst, Kultur, Kulinarik und Wirtschaft wird ein junger Grüner Veltliner der Familie Bauer aus Ottenthal am Wagram getauft.

Die Donaukultur freut sich, zwei besondere Weinpaten zu präsentieren: Alexander Kiss, Direktor des ÖWD, wird dem Wein einen klingenden Namen geben und der Saxophonist Andrew Young wird neben seiner Funktion als Weinpate die Gäste mit seiner musikalischen Kunst begeistern.

Wie in den vergangenen Jahren steht der Abend ganz im Zeichen der Unterstützung und Solidarität für Licht ins Dunkel, insbesondere für soziale Projekte im Tullnerfeld. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, um eine Spende wird vor Ort gebeten. Außerdem können Kunstwerke von Uschi Barkmann, Elisabeth Arocker, Regina Merta sowie ein Werk von Arnold Schmidt, welches von der "galerie gugging" gespendet wurde, besichtigt und auch gekauft werden.

Durch den Abend führt ORF-Moderator Claus Bruckmann, der gemeinsam mit den Gastgebern Alexandra, Martina und Franz Müllner die Gäste willkommen heißt, und ein paar Worte über die sozialen Projekte der Region, welche mit den Spendengeldern unterstützt werden, spricht.

Im Rahmen eines gemütlichen kulinarischen Ausklangs besteht die Möglichkeit, die "galerie gugging" näher kennenzulernen. Direktorin Nina Katschnig und Gerti Hacker führen durchs Haus und präsentieren die aktuelle Ausstellung: Loys Egg & Oswald Tschirtner „Das Design der Realität ist ungenügend.“

Donaukultur und die NÖN verlosen 3x2 der exklusiven Tickets für diese Weintaufe. Wer bis Dienstag, 8. November, 10 Uhr eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

Online-Kunstkatalog ein Riesenerfolg

Neben Vor-Ort-Veranstaltungen bietet die Donaukultur auch ein besonderes Online-Angebot: Der Online-Kunstkatalog ist auf der Website sowie in den sozialen Medien verfügbar. Die vielen Kunstwerke, die von vielen Künstlerinnen und Künstlern gespendet werden, sind in einem Katalog zusammengefasst und werden immer wieder aktualisiert.

Nach einem Jahr zieht das Team der Donaukultur KG ein positives Resümee: Das Interesse ist enorm! Es konnten bereits viele Werke verkauft und damit Spenden für Licht ins Dunkel gesammelt werden. Im Jahr 2021 konnten 50.000 Euro an Spenden – inklusive der Erlöse des Onlinekataloges überwiesen werden.

„Wir, die Donaukultur, danken den vielen Spendern und Käufern der Region sowie allen Künstlerinnen und Künstlern, die ihre wertvollen Kunstwerke für diesen guten Zweck zur Verfügung stellen. Der Katalog ist mit vielen einzigartigen Stücken ausgestattet, die zu Spezialpreisen und zugunsten von Licht ins Dunkel angeboten werden“, berichtet Alexandra Müllner, Geschäftsführerin der Donaukultur KG.

https://donaukultur.com/licht-ins-dunkel/

