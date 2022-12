Klosterneuburger Adventmarkt ist doch gratis

Werbung

Der erstmals inszenierte Lichteradvent, der sich in den Lichtergarten und den Adventmarkt unterteilt, ist seit 23. November in Betrieb. Ursprünglich sahen Stift, Stadt und die Veranstalter MAGMAG auch für den Zutritt des Adventmarkts Eintrittstickets vor.

Und das sorgte für Kritik, wir hatten berichtet:

19 Euro für Lichtergarten Klosterneuburg: Eintritt schreckt vom Adventmarkt-Besuch ab

Die Folge: „Nach den ersten Betriebstagen des Lichtergartens und Adventmarkts, die von zahlreichen Besuchern begeistert angenommen wurden, reagieren wir jetzt auf deren Wunsch, den Adventmarkt kostenfrei zugänglich zu machen“, heißt es seitens des Organisatoren-Trios.

Den Wunsch der Besucherinnen und Besucher, den Adventmarkt ohne Gebühr zu öffnen, aber auch die Wegbeschilderung nachzubessern, habe man „selbstverständlich ernst genommen“. Stifts-Kulturleiter Matthias Hofmeister-Kiss erklärte noch vor dem vergangenen zweiten Adventwochenende: „Der Adventmarkt am Stiftsplatz ist ab sofort ohne Eintrittsticket zu genießen.“

30 Aussteller und Bühnenprogramm

Der Adventmarkt findet im Binderstadl (Wetter geschützt) und am Stiftsplatz statt, er bietet mit seinen rund 30 Ausstellern und einem reichhaltigen Bühnenprogramm sowie Kinderprogrammen, eine stimmungsvolle Adventzeit. Geöffnet ist er in der Adventzeit am Samstag, Sonntag und Feiertag, von 10 bis 20 Uhr. Eintritt frei.

Der Lichtergarten ist weiterhin mit Eintrittsticket zu begehen. Er führt durch das Stift mit einer Krippenausstellung im Marmorsaal, durch die barocke Kellergasse in den Apothekerhof, über den weitläufigen Konventgarten in den Leopoldi Hof. Aber auch die Besichtigung der Schatzkammer ist enthalten.

Die Autobusse fühlen sich wohl

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.