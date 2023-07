Gut Pfad aus Lilienfeld nach Klosterneuburg

Eine Tradition, die erstmals 2008 mit dem 4W - Wilde weite Wald Welt-Lager begann, wurde in ihrer aktuellsten Ausgabe, dem „LiLa23“ – Lilienfeld-Lager heuer fortgesetzt. Alle vier Pfadi-Gruppen (Klosterneuburg 1, Klosterneuburg-Weidling, Kritzendorf-Höflein und Kierling-Gugging) fuhren gemeinsam, unterstützt von zahlreichen freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auf Sommerlager. Das Motto ist „LiLa“, und so bunt wie das Motto ist auch das Lagerleben. Von WiWö (7 bis 10-jährige) bis RaRo (16 bis 21-jährige) erlebten alle Kinder und Jugendlichen maßgeschneiderte Abenteuer. Übernachten im Zelt, Kochen am offenen Feuer, viel Kreativität, Spiel und Action. Highlight des Lagers war wie immer der Hike. Die Kinder und Jugendlichen wanderten in Kleingruppen (Patrullen) auf Wanderwegen von Station zu Station, bei denen sie ihr Pfadfinder-Know-how unter Beweis stellen mussten. Selbstständig mit Karte und Kompass orientieren, den richtigen Weg finden und ein oder zwei Nächte unter einer Plane in freier Natur gemeinsam verbringen. Auch heuer haben alle begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder zahlreiche weitere Kapitel zu ihrer eigenen Pfadi-Geschichte hinzugefügt.