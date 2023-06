Eine Löwin unter vielen Männern in Klosterneuburg

Der Lions Club Klosterneuburg-Babenberg freut sich, bekannt zu geben, dass Astrid Klecka als erstes weibliches Mitglied in den Club aufgenommen wurde. Diese Entscheidung markiert einen bedeutsamen Meilenstein in der Geschichte des Clubs, der sich durch seine gelebte Praxis der Inklusion auszeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen Herrenclubs waren im Lions Club Klosterneuburg-Babenberg die Partnerinnen von Beginn an im Clubleben und bei allen Clubabenden integriert. Dieses inklusive und offene Miteinander hat dazu geführt, dass es im Club etwas länger gedauert hat, bis die Öffnung für weibliche Mitglieder erfolgte. Dennoch ist die Aufnahme von Astrid Klecka ein logischer Schritt und eine große Freude für sie selbst sowie für alle Klosterneuburger Löwen.

"Unser Club hat stets großen Wert auf Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung gelegt. Die Partnerinnen waren immer aktiv in die Aktivitäten eingebunden und haben maßgeblich zum Erfolg und zur positiven Atmosphäre beigetragen", betont Georg Neubauer, Präsident des LC Klosterneuburg Babenberg. "Die Aufnahme von Astrid Klecka als erstes weibliches Mitglied ist ein natürlicher Fortschritt und eine Bestätigung unserer gelebten Werte."

Astrid Klecka, eine langjährige und engagierte Lionsfreundin, hat sich bereits seit vielen Jahren aktiv an den Aktivitäten des Clubs beteiligt. Ihre immerwährende Unterstützung der Clubaktivitäten sowie ihr Einsatz beim Krims-Krams-Stand am jährlichen Flohmarkt und die Organisation des Getränkebuffets bei zahlreichen Konzerten haben Anerkennung und Wertschätzung gefunden. Bei einer feierlichen Veranstaltung im Pfalzhof unter Anwesenheit von Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager wurde die Aufnahme von Astrid Klecka vollzogen.

"Mit der Öffnung für weibliche Mitglieder rücken die Damen und Herren im LC Klosterneuburg-Babenberg noch weiter zusammen mit dem gemeinsamen Ziel Mitmenschen in unserer Stadt zu helfen", so Stefan Schmuckenschlager. Darüber hinaus konnte der Lions Club Klosterneuburg-Babenberg in diesem Jahr weitere neue Mitglieder in seinen Reihen begrüßen. Ehrenmitglied Schmuckenschlager betonte: "Es ist in vielen Bereichen schwieriger geworden, Mitglieder für freiwillige soziale Vereine zu gewinnen. Unter diesem Aspekt ist das kontinuierliche Wachstum des Clubs erfreulich und eine erfolgreiche Bestätigung des Engagements aller Mitglieder."

Mit der Aufnahme von Astrid Klecka, Michael Chiari und Matthias Schönwetter setzt der LC Klosterneuburg-Babenberg seinen Wachstumskurs fort und stärkt seine Position als aktiver und vielfältiger Club in der Gemeinschaft.