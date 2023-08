Lions Flohmarkt Lions Klosterneuburg beginnen das große Sammeln

Foto: Schuster

V or der großen Schatzsuche wird erst einmal gesammelt! Drei Sammel-Samstage! Diese finden in bewährter Form wieder am Kasernengelände statt.

Im Oktober steht der nächste große Lions-Flohmarkt an. Und damit der - wie gewohnt - gelingen kann, wird nun Ware gesammelt. Die Lions suchen – und das soweit möglich bereits sortiert – gut erhaltene Ware für folgende Stände: Kleider, Jacken, Mäntel Kinderspiele und Spielzeug* Schallplatten VINYL* Krims Krams von A-Z – klein und fein* Brillen, Schmuck und Rares* Bücher (Raritäten)* kleine Dekomöbel* Geschirr – gerne auch Sets* Schuhe, Hüte, Taschen* Technik (Radios, Schallplattenspieler,)* Fahrräder; Skier, Rollerskates Also grundsätzlich alles was man gerne herschenkt und in einen Karton passt. Bitte NUR funktionierende Geräte, KEINE Röhrenfernseher, KEINE sperrigen Möbel – DInge, die eher auf den Recyclinghof gehören bitte nicht zu uns bringen, wir haben wirklich so schon genug zu tun, Danke! Wahre Schätze holen die Lions auch ab: Wer wirklich keine Möglichkeit hat, Ware zu bringen, sendeteine Anfrage an flohmarkt@lions.charity Wofür gesammelt wird Der Lions Club Klosterneuburg-Babenberg organisiert über das Jahr hinweg vielfältige Aktivitäten, durch deren Einnahmen die Unterstützungen erst möglich sind. Eine zentrale Rolle kommt dabei dem Lions Flohmarkt im Herbst in der Babenbergerhalle zu. Besucherzustrom und Kauffreude sind bei diesem Flohmarkt erfreulich groß. 45 Jahre Flohmarkt zeugen von der Bedeutung und von der Spendenfreudigkeit der Klosterneuburger. Darum heißt es dieses Jahr auch endlich wieder: Helfen Sie helfen! Special Opening Gegen eine Spende können die, die es schon nicht erwarten können, vor allen anderen auf Schnäppchenjagd gehen: limitierte Early-Bird-Pässe für einen Einlass Freitag ab 13:00 Uhr – erhältlich auf eventbrite https://Early-Bird-Access-45-Flohmarkt.eventbrite.at – nähere Infos auf www.lions.charity SAMMELTAGE!!