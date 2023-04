Beeindruckendes Fest des Friedens in Klosterneuburg

Auch im Jahr 2023 haben Schulen aus Klosterneuburg am lokalen Friedensplakatwettbewerb teilgenommen, der vom Lions Club Klosterneuburg-Babenberg gesponsert wurde. Das Private Gymnasium Klosterneuburg (Carla Haltmeyer, Lilli Marie Schiefer, Raphael Schaller, Rosalie Neubauer, Livia Schaller), das Bundesgymnasium (Julian Ivanov, Daria Flosdorf, Rosa Stepan, Alina Pezenka, Mia Ysmie), die Allgemeine Sonderschule (Johannes Imhof, Lukas Duran, Chisom Minentle Gqunotshi, Alexander Krieber, Mark Poeckh), die Mittelschule (Eloisa Schwakopf, Sarah Elena Hatz, Paulina Marina Pohnitzer, Leonhard Tschirk, Esra Salahi) und das Haus Klosterneuburg der MA 11 (Nur Shabuk, Nafisa Hassan, Sedra Shabuk, Fabienne Linke, Mirella Kertesz) waren vertreten.

„Es war ein wirklich beeindruckendes, besonderes Fest des Friedens im Raiffeisen-Saal“, freut sich Gerhard Gschweidl, der für die Lions die Umsetzung des Friedensplakatwettbewerbes in Klosterneuburg verantwortet. Unter dem Motto: „Mit Mitgefühl führen“ reichten 486 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen elf und 13 Jahren ihre Werke ein, 25 davon wurden nun von einer Jury aus Direktorinnen und Direktor, Lehrkräften und Lions-Mitgliedern ausgewählt.

In seiner Rede hob Prälat Maximilian Fürnsinn die Bedeutung der Empathie für den Frieden hervor: „Friede beginnt bei jedem einzelnen Menschen im Herzen.“ Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager wiederum widmete sich der Verantwortung der Politiker, Maßnahmen zu treffen, um den Frieden in Europa wiederherzustellen.

Neben der großen Mission der Lions, in Not geratenen Menschen zu helfen, liegt den Löwen auch die Jugendförderung am Herzen. Daher gab es für die jungen Künstlerinnen und Künstler nicht nur Urkunden, sondern auch Geld für die Klassenkasse, um ein gemeinsames Erlebnis der Jugendlichen zu fördern.

