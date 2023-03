Sammel-Löwinnen in Klosterneuburg

Die Lions-Futura konnten vergangenen Samstag 39 Bananenschachteln an Lebensmittel, unzählige Windeln und Hygieneartikel beim Lions-Aktionstag sammeln. Danke an Billa Plus, der dabei unterstützt hat, an die sieben IB-Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse des Gymnasiums und vor allem Danke Klosterneuburg. Ohne diese wäre das alles nicht möglich. Die Spenden wurden der Behindertenhilfe St. Martin und dem Vinzihaus übergeben, die diese an die wirklich Bedürftigen verteilen. „Ein großes Danke an alle, die gespendet haben!“, so Lions-Futura Präsidentin Maurizia Anderele-Hauke.

