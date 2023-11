Klosterneuburger Künstlerin mit Hommagen an Dichter und Denker

In ihrem neunzehn Arbeiten umfassenden Zyklus „Hommagen an Dichter und Denker“ verbindet die Klosterneuburger Künstlerin Martina Reinhart ihr bildnerisches Oeuvre mit dem literarischen Werk. Sie erweist damit jenen Autoren eine Reverenz, deren Texte sie zeitlebens begleitet und in ihrer künstlerischen Auseinandersetzung inspiriert haben. Zu sehen ist die Ausstellung ab Mittwoch, 8. November (Vernissage) in der Akademie der bildenden Künste in Wien.

Leib und Seele des Menschen, die Haut, die Erscheinung an sich und die Analyse der Psyche, stehen immer wieder im Zentrum ihrer Betrachtungen. Körper, Narben, Seele, die Rezeption von Frau, Mann und Kind in der Gesellschaft, soziale Ungerechtigkeit und zuletzt die Kommunikation im digitalen Zeitalter hat sie in zahlreichen Zyklen bearbeitet: u.a. bodies (1997), ups and downs (1999), Zaubermänner (2000), Scars (2002), Das Bild der Frau (2004), Knowledge and its structures (2010), InEquality (2015), K(C)ommunik(c)cation (2020).

Martina Reinhart: Hommagen an Dichter und Denker

Eine Ausstellung über Wegbegleiter und Inspirationsquellen von Martina Reinhart im Rahmen der Reihe Wer A… sagt der A…kademiebibliothek

• Eröffnung: 8.11.2023, 18 Uhr

• Einführende Worte: Christian Pöttler, Sammler und GF echo medienhaus

• Finissage und Lesung: 15.12.2023, 16.30 Uhr

• Ort: Akademie der bildenden Künste Wien, Universitätsbibliothek, Schillerplatz 3, 1010 Wien, M 7 (Lesesaal)

• Dauer der Ausstellung: 10.11. – 20.12.2023

• Geschlossen: 08.12.2023 (Mariä Empfängnis)

• Öffnungszeiten: Mo, Di, Mi 10 – 18 Uhr, Fr 10 – 16 Uhr

Hommage an Hafis

Immerfort bin ich trunken

vom Hauch, der

das Leben einatmet.

Soll sich die Welt im

Nu für immer zur

Ordnung fügen …

Dann sage dem Westwind,

dass er den Schleier

vor deinem Angesicht öffne!