„Jüdischer Abend“ mit Klosterneuburgerin Elisabeth-Joe Harriet

Wer ein authentisches jüdisches Programm erleben und die jüdische Seele, das jüdische Volk, seine Lieder und seine Bräuche wirklich verstehen will, der sollte sich diesen Abend mit Elisabeth-Joe Harriet nicht entgehen lassen.

Zumeist sind es Judentum-affine Schauspieler, die sich mit dem Thema beschäftigen. Harriet ist jüdischer Abstammung, so vieles ist ihr daher selbstverständlich, ein jiddischer Abend musste endlich einmal sein.

Der Titel des Programms mag traurig klingen, aber jüdisches Leben, die Geschichten und Lieder haben neben ihrer Melancholie sehr viel Humor. Es darf also geschmunzelt und gelacht werden!

Gemeinsam mit Bela Fischer (Geige und Klavier) bestreitet die Klosterneuburgerin Elisabeth-Joe Harriet in „Hat sich mir gemocht a Schmerz“ eine Reise durchs „Stedtl“, und zwar im Theater im Souterrain des Café Prückel in Wien, am Samstag, 11., und Sonntag, 12. November, jeweils 19 Uhr.

Als eingängige Kulisse dienen die Bilder des bedeutenden jüdischen Genre-Malers Isidor Kaufmann.