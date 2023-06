Platz 1 im internationalen Französisch-Bewerb für Gym Klosterneuburg

Das BG/BRG Klosterneuburg fördert die unterschiedlichsten Sprachen und dies mit großem Erfolg. Auch wenn es scheint, dass die Tendenz jener Schülerinnen und Schüler abnimmt, die Französisch als Fremdsprache an Gymnasien österreichweit wählen, „so gilt dies nicht für unser Gymnasium in Klosterneuburg“, bilanziert die Schule. Direktorin Hemma Poledna möchte alle Sprachen gleichwertig fördern und Raum geben. Französisch ist daher ein fixer Bestandteil des BG/BRG Klosterneuburg und die Motivation ist groß, die Leistungen in Französisch bei Wettbewerben zur Schau zu stellen.

Dies geschah kürzlich bei einem nationalen Literaturwettbewerb, der von „AMOPA Österreich“ (Association des membres de l‘ ordre des Palmes Académiques/Autriche) organisiert wurde. Nachdem die in französischer Sprache verfasste Novelle „Liebestraum“ von Eva Hellmich (8B) als beste literarische Produktion für den Österreichbeitrag ausgewählt wurde, erfüllte sich ein Traum von die Schülerin: Ihre literarische Arbeit wurde nach Paris zur „AMOPA France“ geschickt und von allen Einsendungen, die von den Ländern außerhalb Frankreichs eingereicht wurden, konnte Eva Hellmich mit ihrer sprachlichen Präzision die Jury überzeugen und wurde international mit dem ersten Preis ausgezeichnet.

Direktorin Poledna sowie das Team der Französischlehrerinnen und -lehrer gratulieren zu diesem Erfolg.