„Orange the World“: Ein farbenfrohes Zeichen setzen

Orange ist die Farbe der Solidarität. Von 25. November bis 10. Dezember wird mit eben dieser Farbe ein Zeichen gesetzt: Institutionen der Stadt machen mit orangener Beleuchtung auf das Thema Gewalt an Frauen aufmerksam.

Eine von fünf Frauen in Österreich ist zumindest einmal in ihrem Leben von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Eine wichtige Anlaufstelle für Schutz und Prävention sind Krankenhäuser. Daher gibt es in den NÖ Landeskliniken Opferschutzgruppen, deren Aufgabe es ist, Mitarbeiter aller Professionen dafür zu sensibilisieren, genau hinzuschauen, nachzufragen und Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich in einem sicheren Umfeld anzuvertrauen, um unter Umständen Schlimmeres zu verhindern.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Im Namen des Frauenclubs Soroptimist International haben die Kierlinger Künstlerin Monika Stahl und die Leiterin der Schwimmschule Nautilus, Ruth Strehl, das Projekt an das Happyland Team herangetragen – mit Erfolg: Das Happyland bezieht Stellung und setzt mit mehreren Aktionen während der 16 Tage symbolische Zeichen für Gewaltfreiheit. Happyland

„Unser Ambulanz-Team kann Betroffene darüber informieren, an wen sie sich wenden können und ist mit externen Partnern wie zum Beispiel Polizei, Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen und Gewaltschutzzentren vernetzt. Unsere klinischen Psychologinnen können kompetente psychologische Hilfe und Begleitung anbieten“, erklärt Herbert Huscsava, Ärztlicher Direktor des LK Klosterneuburg und selbst Mitglied der Opferschutzgruppe.

Neben dem Krankenhaus erstrahlen auch der Eingangsbereich und die Eisfläche des Happylands orange. „Besonders freut es uns, dass wir die Wiener Künstlerin Marcharie, alias Martina Stummer, mit ihrem Theme Song ,Orange‘ gewinnen konnten“, ist Geschäftsführer Wolfgang Ziegler stolz. Das Lied erklingt vom 25. November bis 10. Dezember jeden Tag einmal beim Eislaufplatz. Ein Live-Auftritt der Songwriterin ist bereits geplant.