Klosterneuburgs Lions als kleiner Lichtblick für den Advent

Eigentlich sollte der Lions Club Klosterneuburg-Babenberg an allen Adventwochenenden mit seinem Punschstand am Rathausplatz stehen. Aufgrund des jetzigen Lockdowns wird daraus leider nichts. Nur am vierten Adventwochenende schenken die Löwen aus.

Das Stift Klosterneuburg, die Stadt Klosterneuburg und die Eventagentur MAGMAG wollten heuer erstmals in gemeinsamer Kooperation einen Weihnachtsmarkt im Stift Klosterneuburg veranstalten. Bedauerlicherweise fiel dieses große Vorhaben der COVID-19-Pandemie zum Opfer und musste abgesagt werden.

Auch bei den Löwen fallen einige Termine in die Lockdown-Pause. Nur von 16. bis 21. Dezember können sie ausschenken. Jeweils von 15.30 bis 20.30 Uhr kann man sich für den guten Zweck den Punsch schmecken lassen – mit Impf- oder Genesungsbestätigung und Lichtbildausweis.