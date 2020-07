Die Jungen gehen zum Stoll, die Alten zum Kranister. So war es und so wird es auch bleiben. Das versprechen jedenfalls die neuen Eigentümer der beiden Traditionslokale in Klosterneuburg. Reinhard Zehetbauer, Thomas Hainlen und Christian Theissl. Das sind die Namen der drei, die das In-Lokal „Stoll“ und die Café-Konditorei Kranister gekauft haben. Aber nicht nur das: Die gesamten Liegenschaften und die beiden Häuser in der Leopoldstraße wechselten vor kurzem ihren Besitzer.

NÖN: Sie sind zu dritt. Ist das nur ein geschäftliches Triumvirat?

Reinhard Zehetbauer: Nein, wir sind drei wirkliche Freunde, kennen uns schon sehr lange und wollten immer schon etwas miteinander machen. Wir sind dann durch Zufall auf diese Immobilien gestoßen und haben beschlossen, eine Gesellschaft zu gründen und die Grundstücke zu kaufen.

Was die Klosterneuburger am meisten interessiert: Werden Sie etwas an den Gastronomiebetrieben verändern?

Thomas Hainlen: Nein, wir haben vor, alles beim Alten zu belassen. Man muss natürlich einiges beim Kranister reparieren. Aber das wird ganz sacht passieren. Der Stil wird auf alle Fälle erhalten bleiben.

Zehetbauer: Vielleicht erweitern wir ein bisschen den Gastgarten. Aber nur dann, wenn wirklich Bedarf besteht. Wir wollen sanft restaurieren, ohne den historischen Charme dieser Konditorei zu gefährden.

Wie gehts kulinarisch beim Kranister weiter?

Zehetbauer: Der Koch bleibt und sein Essen auch. Das ist ja, wie wir in Erfahrung bringen konnten, sehr beliebt bei den Klosterneuburgern.

Und mit dem Personal?

Hainlen: Auf unser Team sind wir sehr stolz. Wie gesagt, der Koch bleibt und das Service auch. Führen wird das Lokal ein sehr erfahrener Betriebsleiter: Andreas Fürlinger. Der schupft uns hier den Laden.

Das bedeutet, Sie persönlich werden im Lokal nicht die Tische betreuen?

Zehetbauer: Nein, das haben wir nicht vor. Wir werden im Hintergrund arbeiten, oder, wenn wirklich Hilfe notwendig ist.

Wie geht es mit dem In-Treff „Stoll“ weiter?

Hainlen: Der Stoll wird von uns im Laufe des Jahres übernommen. Das soll auch ein fließender Übergang werden. Im Gegensatz zum Kranister ist der Stoll noch nicht übernommen worden, weil die Familie Stoll noch im Haus wohnt. Erst wenn die Familie ausgezogen ist, werden wir auch das Lokal übernehmen.

Und wie schaut das neue Stoll-Konzept aus?

Zehetbauer: Auch da bleibt alles so, wie es ist. Der Charakter des Lokals soll erhalten bleiben, mit allem, was derzeit geboten wird. Lange Öffnungszeit und viel Livemusik.

Was wünschen Sie sich für die beiden neuen Lokale in der Zukunft?

Hainlen: Der Idealzustand wäre der, dass die Leute bis sechs Uhr Früh beim Stoll tanzen und danach zum Kranister auf ein Frühstück kommen. Damit würden sich die Nachbarlokale optimal ergänzen. Aber man wird sehen, was die Zukunft bringt.

Zehetbauer: Beim Kranister wollen wir den Bogen zu jüngerem Publikum schaffen. Es soll heller, freundlicher und offener werden. Und für eigenes Gratis-WLAN werden wir auch noch sorgen.