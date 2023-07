Missy Mays Hochzeitsoutfit aus Klosterneuburg & der Zauber des Moments

„Das Klosterneuburger Standesamt verzeichnet einen Hochzeitsboom“, verkündet das Rathaus stolz. Das ganze Jahr sei schon gut gebucht, die Wochenenden bis Jahresende mit Trauungen gut gefüllt. Es gäbe auch schon viele Vorreservierungen für nächstes Jahr. „Der Grund ist möglicherweise in den Coronajahren 2020 / 21 / 22 zu suchen, wo ja allein schon von der Gastronomie und den Beschränkungen her Feiern und Gesellschaften nicht so ohne weiteres möglich waren“, so das Standesamt. Obwohl es heuer ja nicht einmal ein „magisches Datum“ zum Heiraten gibt. Von Juli bis August finden die meisten Hochzeiten statt, die Sommermonate sind natürlich gut gebucht.

Trauungen im Rathaus, aber auch privat

Die Trauungen im Rathaus sowie außerhalb halten sich die Waage. Beliebt sind die Klosterneuburger Gastronomiebetriebe, aber auch in Privathäusern. Nicht nur junge Paare trauen sich, sondern auch Ältere, und viele, die schon etwas länger zusammen sind. Das Ambiente muss passen, Zeremonie und Rede werden individuell zugeschnitten, gemeinsam mit dem Hochzeitspaar nimmt man sich genügend Zeit für die Vorbereitung, damit am Tag der Tage alles passt. Qualitätsvoll und ohne Hektik. Und alle Bräute brauchen ihr Traumkleid.

Brautmodenschau am Stadtplatz

Da staunten die Klosterneuburger nicht schlecht, als auf ein Mal Brautkleider am Stadtplatz vorgeführt wurden. Denn dass sich in Klosterneuburg seit über drei Jahren direkt am Stadtplatz ein 200 Quadratmeter Brautmodeloft im New York Style, versteckt, muss sich erst herumsprechen. Die beiden Inhaberinnen des Brautmodengeschäftes „Loveglow“ Bernadette und Kitty führen ihre Lieblingskleider regelmäßig aus und zeigen den Klosterneuburgern, wie schön das wohl wichtigste Outfit im Leben jeder Frau sein kann.

„Wir glauben fest daran, dass die Brautkleidsuche ein 'once in a lifetime' Erlebnis ist“, sagt Kitty, „und feiern so aus tiefster Überzeugung mit unseren Bräuten und ihren Liebsten diesen ganz besonderen Tag, nehmen uns 2,5 Stunden für jede Braut exklusiv Zeit und verwöhnen inzwischen mit unserem berühmtem 24 Karat-Prosecco, Snacks und Gold-Macarons.“

„Unsere Anproben sind intime Momente, wir lauschen den Lovestorys unserer Bräute, lernen sie kennen und schätzen es so sehr, bei ihrem Gänsehautmoment dabei zu sein. Nicht selten wird eine Loveglow-Bride auch zur Freundin“, beschreibt Bernadette, was ihren Job so besonders macht.

„Ja“ gesagt hat, auch Dancing Star Gewinnerin Missy May. Ihre Hochzeit wurde damals Corona-bedingt verschoben, den Loveglow-Bride-Moment durfte sie mit ihrem jetzigen Mann Andreas aber dennoch im Rahmen eines professionellen Fotoshootings mit Profi-Fotografin Caro Strasnik erleben. Auch ihre Schwägerin Barbara hat sich in ein Loveglow-Traumkleid verliebt und wird im August in Hamburg darin zum Altar schreiten. Beim Fitting war Missy selbstverständlich wieder dabei: „Es ist für mich das schönste Brautmodengeschäft in ganz Österreich, mit der besten und liebevollsten Betreuung. Ich würde es jeder Braut, ja auch meiner besten Freundin, sowas von empfehlen.“