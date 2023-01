600.000 Euro für die Radwege in Klosterneuburg

2023

Umsetzung der Projekte Stollhof und Lückenschluss Kierling (Otto Kochwasser Gasse) sowie Optimierung der Radwegquerung der B14 auf Höhe der Lenaugasse . Die Radwegführung im Gelände Stollhof soll integriert in das Konzept zur Bürgerbeteiligung für die Gestaltung des gesamten Parkareals erarbeitet werden. Im Bereich Otto-Kochwasser-Gasse sollen verschiedene Varianten, die die Anbindung der VS Kierling und Verkehrsberuhigung der näheren Umgebung wie Roman Himmelbauer-Platz, Kirchenplatz berücksichtigen (bspw. mittels einer Begegnungszone), erarbeitet werden.

2024

Erarbeitung eines Radverkehrskonzepts betreffend Auffahrten in die Obere Stadt , vor allem unter Einbindung der Erreichbarkeit des Gymnasiums und der Mittelschulaußenstelle Hermannstraße. Auffahrten in die Obere Stadt sollen bewertet und baulich optimiert werden, eine sichere Auffahrt aus dem Kierlingtal geschaffen werden (bspw. Burgstraße). Es sollen im Plateaubereich Mischverkehrsrouten definiert werden, welche ohne große bauliche Veränderungen durchgeführt werden können. Diese Betrachtungen sind unabhängig von einer Gestaltung des Rathausplatzes durchführbar.

Herstellung einer sicheren Querung der B14 im Bereich Medekstraße oder Hölzlgasse zur Anbindung des Medekviertels an Kierlingtalradweg und Obere Stadt

2025+

Erschließung des Gewerbegebiets Schüttau und optimale Anbindung an den Öffentlichen Verkehr am Knoten Klosterneuburg-Weidling durch Errichtung einer zentralen Radverkehrsachse und Neuaufteilung des öffentlichen Raums gemäß Innovationsplan Schüttau. Anbindung an das bestehende Radwegenetz im Bereich Aufeldgasse bzw. Donaustraße. Optimierungen der Unterführung Bhf. Weidling zu einem späteren Zeitpunkt erhöhen die Wirksamkeit zusätzlich, können jedoch zeitlich und planerisch getrennt betrachtet werden. Optimierung des Knotens Aufeldgasse/Donaustraße am Bahnübergang bei der Leopoldbrücke sowie Anbindung des neuen Gymnasium-Standorts am Kasernenareal.