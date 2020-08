Ende Juni standen im Bezirk Tulln 591 freien Stellen 3.319 Jobsuchende – um 55 % mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres – gegenüber. Die Halbjahresbilanz weist einen Stand von 3.478 auf. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von 7,4 % (im Vorjahr 5,4 %).

4.055 Vermittlungsvorschläge ergingen vonseiten des AMS im Mai an Jobsuchende, einen Monat vorher waren es nur etwas mehr als 1.000 gewesen.

Der Modus bei der Arbeitsplatzvermittlung hat sich aufgrund der Pandemie allerdings etwas verändert. Andrea Sulzer, stellvertretende Geschäftsstellenleiterin des AMS-Tulln: „Wir schützen seit März die Gesundheit unserer Kunden und unserer AMS-Mitarbeiter, indem wir unsere Beratungs- und Vermittlungsleistungen jetzt online, über telefonische Betreuung und über unser eAMS-Konto durchführen. Viele Arbeitsuchende können wieder bei ihrem letzten Unternehmen zu arbeiten beginnen.“

Dort, wo dies nicht möglich sei, würden Arbeitssuchende durch intensive Vermittlung unterstützt und in Richtung berufliche Neuorientierung beraten. „Dazu bieten wir Umschulungen in stark nachgefragte Bereiche an, etwa in den Pflegebereich und in handwerkliche Berufe“, erläutert Sulzer.

Der große Shutdown bedeutete für die meisten Unternehmen eine schwierige Zeit: auch für die Lebensmittelversuchsanstalt (LVA) – einer der größten Arbeitgeber in Klosterneuburg.

Vor allem im April und Mai kämpfte das Unternehmen mit Umsatzrückgängen und musste zahlreiche seiner Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Allerdings war das Thema Kündigungen nie wirklich akut, wie auch Geschäftsführer Michael Gartner bestätigt: „Die Ausbildung dauert bei uns relativ lange, daher gab es auch keine Diskussion, jemanden zu entlassen.“

Auch wenn Entlassungen für Gartner kein Thema waren, musste die LVA vor allem im internationalen Geschäft einige Rückgänge und Schwierigkeiten überwinden. Gerade in der ersten Zeit des Lockdowns musste die LVA mit logistischen Problemen kämpfen.

„Wir stehen immer unter einem gewissen Zeitdruck, um an die Proben zu kommen. Das war von Deutschland weniger ein Problem, aber für Ungarn und Italien war das schon schwieriger“, erklärt Gartner. Für diese Länder übernimmt die LVA normalerweise Kontrollen für Handelsketten. Hier wurden kurzfristig andere Lösungen gefunden. Mittlerweile hat sich die Situation für die LVA aber weitgehend wieder normalisiert.