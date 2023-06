Klosterneuburger Kaserne brachte Spitzenerlös

Grund und Boden in Klosterneuburg sind bekanntlich teuer. Die Stadt gehört zu den teuersten Pflastern in Österreich. Das spielte dem Verteidigungsministerium in die Karten, denn mit dem Verkauf der Klosterneuburger Magdeburgkaserne und der Wiener Tegetthoffkaserne hat das Ministerium gutes Geld gemacht. Die Erlöse aus den Verkäufen zählen zu den höchsten, die das Ministerium bei seinem österreichweiten Abverkaufsprogramm von Militäranlagen erzielen konnte.

Wie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des Nationalratsabgeordneten Volker Reifenberger von der FPÖ bekannt gibt, haben Käufer für den Erwerb der Magdeburg-Kaserne fast 55 Millionen Euro bezahlt. Für die Marinekaserne Tegetthoff waren es mehr als 14 Millionen Euro. Von 2010 bis 2022 hat das Bundesministerium für Landesverteidigung insgesamt rund 270 Millionen Euro mit dem Verkauf von Liegenschaften erlöst.

Am 22. November 2012 wurden die Pioniere mit dem großen Zapfenstreich aus der Magdeburgkaserne verabschiedet. Das Stift Klosterneuburg erwarb das ehemalige Kasernenareal. Ein Teil des zwölf Hektar großen Areals war für die Entstehung eines neuen Klosterneuburger Stadtviertels geplant. „Eine einmalige Chance zur Entwicklung der Stadt Klosterneuburg“, so damals die einhellige Meinung der Politik. Im April 2015 begann man mit der mit der fachlichen Bearbeitung und Planung. In fünf Workshop-Sessions wurde das städtebauliche Leitbild für das Areal der Magdeburgkaserne ausgearbeitet.

.Parlamentarische Anfrage der FPÖ

Doch aus alldem wurde leider nichts. Die bis dato ungelöste Verkehrssituation legte das Mega-Projekt bis heute auf Eis.

„Wie hoch waren die Erlöse durch Veräußerungen militärischer Liegenschaften seit 2010, abzüglich der Kosten für Rückbau oder ähnliche Maßnahmen?“, so die Kernfrage einer parlamentarischen Anfrage des Nationalratsabgeordneten Volker Reifenberger (FPÖ) an die Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). 4,7 Millionen von der Stadtgemeinde55 Millionen Euro erzielt das Verteidigungsministerium aus dem Verkauf der Magdeburgkaserne. Davon 4,7 Millionen von der Stadtgemeinde Klosterneuburg für 23.000 Quadratmeter. Hier wird in Kürze der neue Wirtschaftshof sein zu Hause finden. Somit wird wenigstens ein kleiner Teil des geplanten neuen Stadtviertels „Pionierviertel“ realisiert.

Der Löwenanteil des Areals ist nun im Eigentum des Stifts. Wofür es verwendet wird, steht noch in den Sternen.