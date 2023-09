Fünf Tage Sturmfest beim Meissner in Weidling war voller Erfolg

Eigens für das Fest sind die Sorten Bouvier, Frühroter Veltliner und Portugieser im Repertoire der Meissners. Diese Frühreifen Rebsorten haben ein ideales Timing um schon Anfang September bereit für die Ernte zu sein. So konnte Wolfgang Meissner seinen Gästen bei noch warmen Temperaturen und bestem Wetter täglich frischen Sturm in den Varianten Süß, Mittel-Herb und Herb anbieten. „Freitag und Samstag hatten wir besonders viel Andrang und die Stimmung war mehr als ausgelassen.

Am Sonntag war es dann deutlich ruhiger aber das war uns nach diesen anstrengenden Tagen eh recht,“ meint Wolfgang Meissner besonders spannend zu sehen war für ihn, dass mit unterschiedlichen Bands auch ganz unterschiedliche Leute gekommen sind. „Bei unsrem Wienerliedabend mit den 16er Buam wurde zum Beispiel besonders viel Fleisch gegessen,“ erzählt Meissner weiter. Die Sturmtage waren in jedem Fall ein Erfolg und die Familie freut sich bereits jetzt auf das Jubiläum in zwei Jahren.