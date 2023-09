„Einfach Kunst“ in der „galerie gugging“

„simply… art“ – „Einfach… Kunst“: So der Titel der neuen Ausstellung in der „galerie gugging“. „Das Œuvre von Franz Kamlander, Franz Kernbeis und Heinrich Reisenbauer wurde bislang noch nicht ausreichend gewürdigt und deshalb freut es uns umso mehr diese drei Gugginger Künstler in unserer Herbstausstellung in den Fokus zu rücken“, wird zur Schau geladen.

Alle drei kreativen Feingeister spiegeln in ihren Arbeiten persönliche Erlebnisse sowie Vorlieben in einer einfachen, klaren, unverwechselbaren Formensprache wider, wurden im Jahr 1990 mit dem begehrten Oskar-Kokoschka-Preis ausgezeichnet und zählen zur Art Brut, der von Jean Dubuffet in den 1950er Jahren definierten Stilrichtung der rohen, autodidaktischen, unverfälschten Kunst. Kuratorin Nina Katschnig kommt ins Schwärmen, wenn sie über die Arbeitsweise der drei Künstler spricht: „Was mich berührt ist, dass sie sich trotz ihrer Verschiedenheit so gut ergänzen. Sowohl Kamlander, Kernbeis und Reisenbauer schöpfen komplett aus ihrem Innersten – da gibt es kein links und kein rechts. Keiner unserer drei Protagonisten könnte auf irgendeine Weise etwas anderes tun.“

Franz Kamlander wurde 1920 in Hainburg, Österreich, geboren und wuchs auf einem Bauernhof auf. Der Gugginger Künstler lebte von 1981 bis zu seinem Tod im Jahr 1999 im Haus der Künstler in Gugging. Seine Herkunft ließ er unter anderem in zahlreichen Darstellungen von Kühen einfließen. Gelbe, rote oder blaue Kühe entsprangen schnell und fließend seinem Stift. Er verfügte über das Talent, Tiere aller Art zu zeichnen. Auswendig schuf er so nicht nur naturgetreue Abbildungen, sondern auch animalische Visionen, die das Kopfkino der Betrachtenden in eine einzigartige Welt entführen.

Franz Kernbeis wurde 1935 in Prigglitz, Österreich, geboren und wurde wie Kamlander auf einem Bauernhof groß. Er lebte von 1981 bis zu seinem Tod im Jahr 2019 im Haus der Künstler in Gugging und verarbeitete in seiner Kunst hauptsächlich Eindrücke aus dem Alltag. Der Künstler verstand es, mit einfachen Mitteln und wenigen Linien das Wesen dessen, was er darstellen wollte, einzufangen und vermochte es in Folge Schicht für Schicht in einer berührenden Dreidimensionalität entstehen zu lassen. So bildete Kernbeis unter anderem Dinge aus seiner Umgebung und Vergangenheit wie Traktoren, Pflanzen, Gebäude, Fahrräder, Flugzeuge oder Tiere ab. Hierfür verwendete er hauptsächlich Bleistift und Farbstifte auf kleinen und großen Formaten.

Heinrich Reisenbauer ist der dritte im Bunde und schließt den Kreis der in „simply… art“ ausgestellten Künstler. Er wurde 1938 in Kirchau, Österreich, geboren und lebt seit 1986 im Haus der Künstler in Gugging. Reisenbauer genießt bereits zu Lebzeiten weltweites Ansehen und zählt mittlerweile zu den Superstars der Art Brut-Kunst, so inspirierte er mit seinen serigrafischen Werken etwa den Londoner Modedesigner Christopher Kane zu seiner Pre-Fall Collection 2017. „Bei uns in der ,galerie gugging' haben wir das Glück, Heinrich Reisenbauer jeden Tag in unserem Atelier-Office begrüßen zu dürfen. Es ist eine Freude, dem mittlerweile 85-jährigen Künstler beim Entstehen seiner Werke zuzusehen und zu staunen, wie er Gegenstände oder andere einfache Motive akkurat neben- und untereinander mit Bleistift und Farbstift auf Papier oder Acryl und Edding auf Leinwand positioniert“, erzählt Nina Katschnig. Eines seiner beliebtesten und bekanntesten Motive, die Sonnen, zieren auch die Hausfassade der Galerie in Gugging.

Die Werke von Kamlander, Kernbeis und Reisenbauer sind heute in zahlreichen renommierten internationalen und nationalen privaten sowie musealen Sammlungen vertreten. In einer von Nina Katschnig herausgegebenen Publikation zollen Autorinnen und Autoren den drei Künstlern auf persönliche Art und Weise Tribut: Elsy Lahner, Kuratorin der Wiener Albertina, Miroslav Hal’ák, Kurator des Belvedere Wien, und Irina Katnik, Kuratorin und Ausstellungsorganisation der „galerie gugging“.

Ausstellung: „simply… art“, 28. September bis 11. Februar, Vernissage am Mittwoch, 27. September, 19 Uhr in Anwesenheit von Heinrich Reisenbauer.