In Ambergs Arbeitsgruppe, geleitet von Simon Hippenmeyer, sind Wissenschaftlerinnen zahlenmäßig überlegen – in den Biowissenschaften nichts Unübliches. Mathematik und Informatik sind da ein anderes Kapitel: Hier sind Männer vorherrschend. Und das ist kein Zufall und schon früh absehbar. Amberg: „Mädchen wird ein Bezug zu Tieren und Pflanzen anerzogen, etwa mit einem süßen Häschen, dafür haben sie null Bezug zu Computern oder Autos.“ Amberg selbst wollte als Kind Tierärztin werden, gelandet ist sie – nach mehreren Umwegen – in der Neurowissenschaft.

„Egal welches Geschlecht, wir alle machen Wissenschaft. Das ist das Einzige, was zählt.“ Nicole Amberg, Postdoc und Hirnforscherin am IST Austria

Heute forscht sie – nach dem erfolgreich abgeschlossenen Doktorat – am IST Austria, ihre Arbeit belohnten der Österreichische Wissenschaftsfonds und das Land NÖ mit dem Hertha- Firnberg-Stipendium. Die junge Forscherin will groß hinaus: Sie möchte als Professorin ihre eigene Forschungsgruppe am IST Austria leiten. Von Klischees will sie sich nicht aufhalten lassen – und warum auch. „Egal welches Geschlecht, wir alle machen Wissenschaft. Das ist das Einzige, was zählt“, ist Amberg überzeugt.

Dass Forschung im Vordergrund stehen muss, ist auch die Doktrin des Instituts. Vielfalt- und Inklusions-Beauftragte stärken die Gleichberechtigung am Campus. Trotzdem ist eine 50:50-Quote nicht erreicht: Vor allem in den Spitzenpositionen fehlen Interessentinnen – auf jede Bewerberin für eine Professur kommen acht Bewerber, meist aus Selbstzweifel oder weil Frau eine Familie plant.

Diesem Phänomen müsse man entgegenwirken, fordert Amberg. Aber: „Die Gesellschaft erwartet, dass Frauen alles schupfen. Man muss die Gesellschaft ändern, nicht die Frauen.“ Ein klassisches Beispiel sei die Kindererziehung: „Wenn Mütter eine Nanny engagieren, um Karriere zu machen, werden sie etwa von Nachbarn verurteilt.“ Dabei müsste man sie besser unterstützen, fordert die Neurowissenschaftlerin: und zwar mit finanzierbarer Ganztagsbetreuung.

Neugierig sein und Fragen stellen

Gleichzeitig sei es wichtig, den Beruf der Hausfrau nicht zu untergraben, „denn das ist ein Full-Time-Management-Job“. Für die Zukunft wünscht sich Amberg, dass Frauen frei wählen können: Karriere, Kinder, beides oder weder noch. Und das bedeutet auch, Geschlechter-Klischees aus dem Alltag zu verbannen, bevor sie sich überhaupt festigen können.

„Das passiert leider viel früher, als uns allen lieb ist“, beobachtet die Forscherin. Nämlich schon in der frühen Kindheit. Amberg: „Mädchen müssen genauso ermutigt werden, neugierig zu sein und Fragen zu stellen.“ Denn wissbegierige Mädchen werden zu brillanten Forscherinnen – die eine (Noch-)

Männerdomäne weiterhin aufrütteln werden.