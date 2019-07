Das IST Austria feiert seine 23 neuen Absolventen des PhD-Doktorats-Programms. Diese kommen nicht nur aus 13 verschiedenen Ländern – von Chile und Mexiko über Österreich bis zur Ukraine und Palästina –, sondern auch aus allen wissenschaftlichen Fachbereichen, in denen am IST Austria geforscht wird: Physik, Mathematik, Computerwissenschaften und Lebenswissenschaften. Nach Jahren des Einsatzes, des Lernens und der Forschung werden die neuen Alumni nun ihre Karrieren in der Wissenschaft und Industrie vorantreiben. Seit der Gründung des IST Austria vor zehn Jahren gibt es nun insgesamt 73 Absolventen.

Nick Barton, Dekan der „Graduate School“, begrüßte die Studierenden und ihre Freunde und Familien, die die Raiffeisen Lecture Hall füllten, und übergab an den Hauptredner des Abends: Thomas J. Silhavy, Professor für Molekular Biologie an der Princeton University. Silhavy zeigte sich tief beeindruckt von den Leistungen am IST Austria in den letzten zehn Jahren und vor allem von den Leistungen der Absolventen.

Er sprach darüber, was es heißt, eine PhD-Ausbildung zu absolvieren, die nicht nur das Meistern der Technik des jeweiligen Fachgebiets beinhaltet, sondern auch eigenständige Forschung erfordert. Er unterstütze die Absolventen dahingehend, keine Angst vor Misserfolgen und Fehlern zu haben und etwas zu tun, was sie wirklich lieben, und schloss mit dem Aufruf: „Jetzt ist die Zeit, eure Träume zu verwirklichen! Geht hinaus und verändert die Welt!“

Basis für weitere Forscher-Karriere

Unter dem Applaus der Zuschauer überquerten die Absolventen nacheinander die Bühne, wo sie nach einer kurzen Laudatio vom Dekan und den betreuenden Professoren eine Schärpe und ihr Diplom erhielten. Dabei wurde immer wieder betont, dass, obwohl die Absolventen jetzt das IST Austria verlassen, um anderswo ihre Forschungskarriere fortzusetzen, die Ergebnisse ihrer Dissertationen die Basis für die weitere Forschung am IST Austria bildet.

Professor Krish Chatterjee übergab den „Outstanding Thesis Award“ an Claudia Espinoza Martinez für ihre Dissertation im Bereich Neurowissenschaften, die sie unter der Betreuung von Professor Peter Jonas geschrieben hatte.