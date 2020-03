Ein bestätigter Fall und 33 Personen aus dem Umfeld in Quarantäne: Am IST Austria hat das Coronavirus zugeschlagen. Seit Montag arbeitet die Belegschaft von zuhause, am Campus herrscht nur mehr Notbetrieb – etwa für die Pflege von Pflanzen und Tieren.

Schritt für Schritt setzt das Forschungszentrum Maßnahmen für seine 800 Mitarbeiter und 220 PhD-Studierenden: „Wir haben schon vor einiger Zeit damit begonnen, das Reinigen zu intensivieren und spezielle ,Hotspots‘ wie Handläufe, Türschnallen und Türen extra zu desinfizieren“, erklärt Managing Director Georg Schneider. Die Kurse für die Doktoratsstudenten im ersten Jahr wurden ausgesetzt, die ersten Mitarbeiter in Home Office geschickt. Seit Montag sind nun alle Kollegen – außer wenige Ausnahmen – daheim im Dienst. Schneider: „Wir befolgen und unterstützten die Maßnahmen der Bundesregierung selbstverständlich vollumfänglich.“

Unterstützung kommt vom IST Austria auch für die Schulschließungen – oder besser gesagt für alle neugierigen Kinder und Jugendlichen, die ihr Schullabor vermissen: Das IST Austria bietet unter dem Motto „IST Austria Pop Up Science! Forschen statt fad!“ ein spezielles Service für den Nachwuchs und Eltern, die zuhause bleiben müssen. „Wir wollen virtuell Kindern und Jugendlichen das IST und unsere Forschung mit unseren spannenden Themen näherbringen.“