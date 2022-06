Johann Bauer: Tränen zum Abschied

Werbung Sommer Sonne Schülerhilfe Anzeige Erhöhter Bedarf auch in den Ferien

Sehr ergreifend und emotional verlief die offizielle Verabschiedung des Ortsvorstehers von Maria Gugging Johann Bauer. Da floss sogar manche Träne, als Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager in seiner Verabschiedungsrede das Wirken seines Stellvertreters in der Katastralgemeinde menschlich sehr nah und sehr persönlich würdigte. Auch für den scheidenden Ortsvorsteher war es kein Leichtes, seine Emotionen so ganz unbemerkt scheinen zu lassen.

In der „La Strada“ wurde es wieder gemütlich. Am Prominententisch sammelten sich Ortsvorsteher Johann Bauer, Manfred Fitzthum, Stefan Hipfinger vom ISTA, Pfarrer Stanislaw Korzeniowski, Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager mit Gattin Andrea und Alt-Propst Bernhard Backovsky (v.l.). Foto: Foto Leopold Hitzel,Hornstein

Nach 27 Jahren legt Johann Bauer sein Amt als Ortsvorsteher und Vertreter des Bürgermeisters in der Katastralgemeinde Maria Gugging zurück. Als sein Amtskollege Johann Fanta aus Kierling unfreiwillig und tragisch aus dem Amt schied und der Höfleiner Ortsvorsteher seinen Rücktritt ankündigte, war auch der Entschluss bei Johann Bauer gefasst, dem Posten des Ortsvorstehers Adieu zu sagen.

Mit einer Danksagung im Rahmen der 100-Jahr-Feier Niederösterreichs am Gelände der ISTAverabschiedete Bürgermeister Schmuckenschlager seinen Vertreter offiziell.

Dass die Beiden miteinander konnten, ist allen, die das politische Geschehen in Klosterneuburg verfolgen, immer klar gewesen. Wie sehr, wurde spätestens bei der Verabschiedung klar. Und das Kuriose daran ist, dass die Beiden aus politischen Lagern kommen, die unterschiedlicher nicht sein können. Danach wurde es aber sehr gemütlich. In der „La Strada“ wurde wieder wie immer gelacht und getanzt.

Der Meister des Spagats

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.