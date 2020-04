Vor wenigen Wochen war die Situation in Österreich ungewiss. Sind die Intensivstationen für schwere Coronafälle gewappnet? Gibt es genügend Beatmungsgeräte? Haben die Krankenhäuser Bedarf an neuen Apparaten? Das alles stand in den Sternen. Todor Asenov und sein Team des IST-Machine Shop wollten nicht länger abwarten und beschlossen, zu handeln: Sie bauten ein kostengünstiges Beatmungsgerät für den Notfall.

NOEN Daniel Waldhäusel und Abdulhamid Baghdadi (v.l.)mit einem Prototypen eines Beatmungsgeräts.

„In Italien wird auf das Alter geschaut, um zu entscheiden, wer ein Beatmungsgerät bekommt. Wer nicht jung genug ist, muss sterben. Als ich das gehört habe, habe ich mich sofort gefragt, was wir machen können“, erinnert sich Asenov. In kurzer Zeit – „vier Tage und vier Nächte“, schmunzelt der Entwicklungsingenieur – war das erste Gerät fertig.

„Um schnell zu helfen, stellen wir unser Wissen und unsere Baupläne online zur Verfügung.“ Bernhard Petermeier

Das mechanische Know-how kommt vom MIT, dem Massachusetts Institute of Technology. Die renommierte US-Universität hat wie viele Forschungszentren einen ersten Leitfaden für die Produktion von Beatmungsgeräten veröffentlicht. Das Modell hat anderen Varianten gegenüber einen deutlichen Vorteil: Es basiert auf einem Notfallbeatmungsbeutel, dem „Ambu Bag“.

Jedes Krankenhaus ist mit diesen Einweg-Beuteln ausgestattet – die „Ambu Bags“ werden normalerweise bei der Ersten Hilfe manuell betätigt. Im Notfall kann das neue Gerät das Quetschen des Beutels und somit die vollständige Beatmung von Patienten ohne Bewusstsein übernehmen.

Das MIT-Modell wurde in der IST-Werkstatt weiterentwickelt. Der Prototyp ähnelt dem Original, wurde aber mit in Europa verfügbaren Teilen gebaut, etwa Aluminium und Kunststoff. Materialkosten: rund 750 Euro, finanziert durch IST-Mittel. Dazu kommen die Arbeitskosten. Am IST werkten fünf Mitarbeiter Tag und Nacht an dem Apparat. „Wir haben uns in der Werkstatt abgewechselt, um die Coronamaßnahmen einzuhalten“, erzählt Daniel Waldhäusel, „Programmieren oder Design geht auch zuhause“.

Nach arbeitsintensiven vier Tagen wurde das erste Gerät fertiggestellt. Mittlerweile hat das Team auch einen zweiten Apparat gebaut. Mit Erfolg: Über drei Tage war das Gerät bereits an einer Testlunge im Betrieb. In der Probephase setzten die Ingenieure auf Unterstützung. „Wir sind keine Ärzte, wir brauchen Hilfe“, gibt Asenov zu. Die IST-Mitarbeiter holten Mediziner ins Boot. Die wiederum waren von dem Gerät angetan. Asenov: „Wir haben positives Feedback bekommen. Die Ärzte haben uns informiert, dass sie das Gerät sofort benutzen würden.“

Beatmungsgerät künftig in Rettungswägen?

Ganz so schnell geht es dann doch nicht. Denn: Ambition trifft auf Bürokratie. Das Beatmungsgerät ist nicht zertifiziert und somit noch nicht einsatzbereit. „Die Notverordnung ist in jedem EU-Land anders und eine Notzertifizerung gilt nur für das jeweilige Land“, erklärt Koordinator Bernhard Petermeier. Das Medizingesetz sei rigoros, im Normalzustand dauere eine Zertifizierung länger als die Impfstoff-Zulassung.

Petermeier: „Um schnell zu helfen, stellen wir unser Wissen und unsere Baupläne online zur Verfügung.“ Die Mechanik kommt vom MIT, die fertige Software und das elektronische Schema für das Beatmungsgerät stammen vom IST Austria. Der Campus in Maria Gugging und seine Mitarbeiter sind international gut vernetzt – so soll der Erfolg des Beatmungsgeräts in die Welt getragen werden und dort Anwendung finden, wo es lebensnotwendig ist.

„Die Produktion hat zu einer Zeit begonnen, wo keiner Informationen hatte, wie es in Österreich weitergeht. Das Beste war, so schnell wie möglich, etwas zu tun“, betont der Projekt-Koordinator. Die vergangenen Wochen haben die Situation in Österreich entschärft. „Wir werden natürlich weitermachen“, versichert Petermeier. Mittelfristig – also in einigen Monaten – könnte der IST-Apparat als mobiles Notfallbeatmungsgerät in Rettungswägen zum Einsatz kommen. „Wir haben keine Kapazitäten, um groß zu produzieren, aber wir wollen die Player zusammenbringen“, plant Petermeier schon weiter.