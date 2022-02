Cyber-Mobbing mit Nacktfotos: 24-Jähriger vor Gericht

„Fortgesetzte Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems“ ist das Delikt im Strafgesetzbuch trocken betitelt, das einem 24-jährigen elektrotechnischen Konstrukteur am Landesgericht Korneuburg vorgeworfen wurde. Das Strafmaß dafür reicht bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe von bis zu 720 Tagessätzen.

Hilfswerk NÖ Anzeige Zukunftssichere Jobs in der Pflege und Betreuung

Gemeint sind die Sozialen Medien, in denen der 24-Jährige manipulierte Bilder seiner Ex-Freundin (22) hochlud, bei denen er ihren Kopf auf Frauen in sexuell eindeutigen Posen montierte.

Junger Mann gab sich vor Gericht reumütig

Sehr reumütig gab sich der junge Mann vor Gericht, der seit einem Verkehrsunfall am 24. Juli 2020 in Klosterneuburg in psychotherapeutischer Behandlung ist. Bei dieser Kollision starb eine Radfahrerin. Das brachte ihm letztes Jahr eine Verurteilung zu zwei Monaten bedingter Freiheitsstrafe wegen fahrlässiger Tötung ein. Der sicherlich belastende Unfall konnte aber nicht Ursache seines Cyber-Mobbings sein.

Die Geschichte zwischen ihm und der 22-Jährigen hatte eine längere Vorgeschichte. Die 22-Jährige, die sich aus eigenen Stücken Aug in Aug ihrem Exfreund im Gerichtssaal stellen wollte, sagte in ihrer Zeugenaussage, dass die Fake-Accounts, die der 24-Jährige eingerichtet hatte, 2018 begannen. Als es im März 2019 ein „klärendes Gespräch“ gab, wurde es schlimmer. „Er hat‘s lächerlich gemacht“, angesichts der Drohung der jungen Frau mit der Polizei.

Tatsächlich angeklagt war ein Deliktzeitraum von November 2020 bis zum Mai 2021. So geständig und geläutert der 24-Jährige auch war, so wenig wollte ihm vor Gericht eine Beschreibung über die Lippen kommen, mit welchen herabwürdigenden Fotos er seine Exfreundin „in ihrer Lebensführung beeinträchtigte“. Das übernahm Richter Martin Bodner für ihn.

Die schamhafte Reaktion des Angeklagten könnte ihm einen Einblick gegeben haben, wie sich sein Opfer gefühlt hat. Selbst Verteidiger Christian Lang meinte im Schlussplädoyer, es handle sich um eine „ungustiöse Angelegenheit“.

Angeklagter nahm Urteil an

Was die Sache in den Augen des Richters so „verwerflich“ machte, war, dass diese Fotos immer noch im Netz herumschwirren: „Man hat es nicht unter Kontrolle.“

Die Reumütigkeit des Angeklagten legte ihm Bodner insofern zum Vorteil aus, als er „noch einmal“ eine bedingte Freiheitsstrafe von vier Monaten verhängte. Zudem muss er dem Opfer 3.930 Euro Schadenersatz bezahlen. Er nahm das Urteil an.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden