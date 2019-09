Mit der Ausstellungseröffnung „die sammlung prinzhorn.!“, dem abgeschlossenen Umbau des Hauptgebäudes und der Eröffnung des neuen Café & Bistro hatte das museum gugging allen Grund zu feiern. Letzten Sonntag lud man zur großen Eröffnungsfeier ein.

Eröffnet wird die Schau „die sammlung prinzhorn.! art brut vor der art brut“ mit ausgewählten Arbeiten aus einer der wichtigsten Sammlung psychiatrischer Arbeiten aus dem frühen 20. Jahrhundert. Keine Geringere als Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner übernahm die Eröffnung der Ausstellung.

„Alle spüren, das ist ein ganz besonderer Ort, also kann es nur ein ganz besonderes Fest werden“, so die Landeshauptfrau, die ihre Freude über das Museum nicht verbergen kann. „Auch die Künstler Guggings sind etwas ganz Besonderes. Das alles hier ist einzigartig auf der Welt, und die Ausstellung wird über alle Grenzen bekannt werden“, ist Mikl-Leitner überzeugt.

Burgschauspielerin Maria Happel interpretierte Texte der Gugginger Autoren Ernst Herbeck und Arnold Schmidt. Einblicke in die Ausstellung gab es im Rahmen einer Kuratorenführung mit Johann Feilacher, dem künstlerischen Direktor des Museums, und dem Leiter der Sammlung Prinzhorn, Thomas Röske.

Und ein Gewinnspiel gab es auch. Als Hauptpreis lockte die Radierung eines Gugginger Künstlers.

Mit der Ausstellung „die sammlung prinzhorn.! art brut vor der art brut“ präsentiert das museum gugging eine der wichtigsten und für die Kunst des 20. Jahrhunderts einflussreichsten historischen Sammlungen mit Kunst aus der Psychiatrie. Kurator Feilacher zeigt Arbeiten von Else Blankenhorn, August Klett, Josef Heinrich Grebing und anderen.

„Dass wir jetzt auch ein Bistro haben, das verdanken wir unserer Hanni“, freut sich Feilacher über die Eröffnung und bedankt sich so bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Für die Besucher des Hauses bedeutet die Errichtung eines Café & Bistro eine spürbare Verbesserung ihrer Aufenthaltsqualität im Haus. Gastronomin Barbara Fischer legt den Schwerpunkt auf regionale Produkte, zeitgemäß, aber dennoch traditionsbewusst zubereitet.

Seit dreinhalb Jahren ist Fischer in der Gastronomie selbstständig tätig und hat weitere zwei Gastro-Betriebe in Zeiselmauer und Königstetten. „Ich hoffe, es kommen viele Gäste zu mir. Ich zähle da auf Mitarbeiter des Museums und des IST-Austria, aber auch auf die Bevölkerung, schließlich gibt es in Maria Gugging kein Kaffeehaus“, so die stolze Inhaberin. Als Schmankerl gibt es den „Gugu“, den Gugginger Gugelhupf, auf Basis des Hollaus-Gugelhupfs, aber nach streng geheimen Oma-Rezept.

Das Gebäude des museum gugging wurde ab 22. Oktober 2018 saniert. Bei laufendem Betrieb wurden die Dachlandschaft und Fassade sowie sämtliche Fenster erneuert. Die Umbaukosten mit einem Volumen von 1,5 Millionen Euro trägt das Land NÖ. Mit Herbst 2019 wurden die Arbeiten planmäßig abgeschlossen, und das Museum erscheint auf den Tag genau elf Monate nach Beginn der Arbeiten in neuem Glanz.

Das Gebäude, in dem das Museum untergebracht ist, blickt auf eine lange Geschichte zurück: Bis zum Jahr 1997 war das Haus Teil der Landesnervenklinik Gugging (gegründet 1885) und wurde „Kinderhaus“ genannt, da hier behinderte Kinder untergebracht waren. Bald nach der Schließung des Kinderhauses im Jahr 1997 wurde das Haus für die Kunst aus Gugging genutzt. Der Leiter des museum gugging, Johann Feilacher, richtete die galerie gugging und das atelier gugging in diesem Gebäude ein. Im Jahr 2006 wurde das museum gugging gegründet. Träger des Museums ist seit dem Jahr 2009 die Niederösterreichische Kulturwirtschaft (NÖKU). Ebenfalls 2009 wurde das Haus saniert, um den hochkarätigen Werken der Gugginger und der internationalen Art Brut den entsprechenden konservatorischen Rahmen zu bieten. Mit der jetzt abgeschlossenen Sanierung wird der hohe bauliche Standard weiter verbessert.