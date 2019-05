„Es ist das Leuchtturmprojekt der Wissenschaft, das weit über die Grenzen Österreichs und Europas herausstrahlt“ – zum zehnten Geburtstag gab’s für das IST Austria nicht nur Ständchen, sondern auch ein Loblied von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Gemeinsam mit 2.000 Besuchern feierte die Landeschefin das zehnjährige Bestehen des Maria Guggginger Instituts. Bei der Eröffnung des Open Campus betonte Mikl-Leitner: „Nur wer in die Wissenschaft und Forschung investiert, hat die Zukunft in der Hand. Wir sind hier am richtigen Weg.“

IST-Präsident Tom Henzinger freute sich über den Andrang an Hobby-Wissenschaftlern: „So wie das Institut in den letzten Jahren von 37 Personen auf über 700 angewachsen ist, so ist es auch toll zu sehen, wie mit jedem Jahr das Interesse am Open Campus wächst.“

Programm für große und kleine Einsteins

Zum zehnten Jubiläum wartete das Forschungsinstitut mit einem besonderen Programm auf: die digitale Schnitzeljagd, die Familienvorlesung „Mikroskope: Winzige Körperzellen – ganz groß“ oder das Wissenschaftskabarett „Zukunft ist the future“ mit Vince Ebert. Mit etwa 500 Personen waren die Führungen durch die verschiedenen Labors und wissenschaftlichen Einrichtungen fast ganz ausgebucht.

Einen Blick hinter die Forscher-Kulissen konnten auch die Kleinsten erhaschen: Mit dem Stationen-Stempelpass tauchten Nachwuchs-Einsteins unter anderem in Mathematik, Evolution oder Neurowissenschaften ein. Das Highlight für die jungen Gäste war das zehn Meter lange Stärkebecken, bei dem die Besucher über Wasser (gepanscht mit Stärke) laufen konnten.