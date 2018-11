Ein besinnlicher Ort, wo man Frieden findet: Ein Urnenhain verspricht die letzte Ruhe in der Natur mit harmonischer Atmosphäre. In Maria Gugging – dem idyllischen Wallfahrtsort am Rande des Wienerwalds – war so ein Bestattungsplatz bei der Lourdesgrotte angedacht. Doch die Pläne liegen derzeit auf Eis, wie Pfarrgemeinderat Theo Weiß beim Bürgermeister-Dialog „Offen gesagt“ schilderte: „Das ist eine Frage des Geldes.“

Verhandlungen mit dem Grundbesitzer, der Erzdiözese Wien, habe es bereits gegeben. Mit Erfolg: „Die Diözese hat uns das Grundstück, wo der Parkplatz endet und die St. Christophorus-Statue ist, für die Errichtung eines Urnenhains gegeben. Das ist vertraglich fixiert“, erklärt Weiß.

„In St. Martin sind 48 Urnengräber. Erst nach zwei Jahren sind zwei davon belegt.“ Johann Fanta, Ortsvorsteher von Kierling und Bestattungshelfer

Die Idee eines Urnenfriedhofs im Wald ist also auf Papier gebracht – aber mit einem unüberwindbar scheinendem Hindernis. Weiß: „Die Erzdiözese Wien zahlt das nicht.“ Die Finanzierung des Urnenhains müsste zur Gänze die Pfarre tragen. „Manche sagen uns, dass das eine Investition ist, die sich wahrscheinlich in den nächsten fünf, zehn, vielleicht fünfzehn Jahren rentiert. Aber zuerst brauchst einmal das Geld, das tatsächlich durchzuführen.“

Frage des Geldes und des Bedarfs

Ein Alternativort, um die Nischengräber zu errichten, wäre die Mauer hinter der Kirche. Da machen wohl die unmittelbaren Nachbarn einen Strich durch die Rechnung. „Unmittelbarer Anrainer ist der Kindergarten. Dann werden Begräbnisse direkt neben den Kindern abgehalten“, gibt der Pfarrgemeinderat zu bedenken. Zusätzlich müsste die gesamte Mauer verstärkt werden – wieder ein finanzielles Problem.

Nicht nur die Frage des Geldes wirft ein möglicher Urnenplatz auf, sondern auch die Frage nach dem Bedarf. Weiß: „Wir haben eine Analyse und geschaut, wie viele Maria Gugginger den Wunsch haben, in einer Urne die letzte Ruhe zu finden.“ Die Zahl hält sich in Grenzen – denn viele Bewohner des Wallfahrtsorts haben ihr Familiengrab in Kierling. „Langfristig ist das für die Zugezogenen eine mögliche Variante“, plant Weiß. Aber nur, wenn die finanziellen Mittel lukriert werden.

Die Möglichkeit, in einer Urne den letzten Frieden zu finden, bietet die Pfarre St. Martin. Große Nachfrage sieht Kierlings Ortsvorsteher und Bestattungshelfer Johann Fanta nicht: „Da sind 48 Urnengräber. Erst nach zwei Jahren sind zwei davon belegt.“