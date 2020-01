Am IST Austria fand mit „Schärfer als die Physik erlaubt“ eine bestens besuchte Premiere statt. Die Reihe „Wissenschaft.Klosterneuburg. Schafft Wissen“ wurde von der Stadtgemeinde und der Volkshochschule Klosterneuburg ins Leben gerufen.

Wissen für Alle – spannend vermittelt: Mit der Vortragsreihe will die Stadtgemeinde die Erkenntnisse und Forschungsergebnisse, welche an den zahlreichen wissenschaftlichen Spitzeninstituten hier gewonnen werden, populär machen. Die Besucher erweitern dabei nicht nur ihren Horizont, sondern erhalten auch Gelegenheit, in die Institute

hineinzuschnuppern. Dass das Konzept aufzugehen scheint und generationenübergreifend wirkt, bewies die Auftaktveranstaltung am IST Austria.

Gleich der erste Vortrag mit Professor Johann Danzl in der voll besetzten Raiffeisen Lecture Hall wurde begeistert vom Publikum aufgenommen. Unter dem Titel „Schärfer als die Physik erlaubt“ wurden neueste Mikroskope und faszinierendes Bildmaterial unter anderem von Nervenzellen gezeigt. „Fantastisch, wie es Professor Danzl gelungen ist, die wissenschaftlichen Errungenschaften so plastisch und einfach darzustellen, dass jeder den Nutzen dieser Spitzenforschung für uns alle sofort erkennen kann“, zeigte sich Stadträtin Maria Theresia Eder, Initiatorin der Vortragsreihe, begeistert über die Eröffnung in Maria Gugging.

Zahlreiche wissenschaftliche Spitzeninstitute haben sich in der Stadt niedergelassen – das IST Austria, das Konrad Lorenz Institut und natürlich die HBLA und Bundesamt für Obst und Weinbau. Für September ist der nächste Vortrag geplant, unter dem Titel „Robotik und der Weinbau im (Klima) Wandel“ in der HBLA und BA.