Immer wieder gehen Hundebisse durch die Medien, bei denen Kinder schwer verletzt wurden. In Maria Gugging ging nun ein solcher Vorfall glimpflich aus. Ein neun Monate altes Baby wurde am Samstag dabei leicht verletzt.

Da er seiner Nachbarin bei einem Problem in deren Wohnung helfen wollte, kam der Hundebesitzer samt seinem kleinen Vierbeiner in die Wohnung der Mutter des Babys. Dabei kam es dann dazu, dass der Spitz mehrmals zuschnappte. Das kleine Mädchen erlitt Blessuren an Arm und Gesicht und wurde im Universitätsklinikum Tulln ambulant behandelt. Das Kind kam mit Kratzern und einem Schrecken davon.

Das Herrchen des Tiers wird bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Außerdem wird Anzeige nach dem Hundehaltergesetz an die Verwaltungsbehörde erhoben.