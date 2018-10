Die Hälfte der in Österreich produzierten Energie wird verschwendet. An einer effizienten Nutzung der Rohstoffe forscht IST-Professorin Maria Ibánez. Die Chemikerin ist eine der elf Gruppenleiter, die künftig im „Lab Building 5“ arbeiten werden. Mit dem feierlichen Spatenstich startete der Baubeginn für das fünfte Laborgebäude am Campus. Das „Lab 5“ ist der nächste Schritt der IST-Erweiterung.

„Dieser schöne Ort gibt Extra-Ansporn“

„Ich bin jedes Mal, wenn ich hier herkomme, begeistert. Dieser schöne Ort gibt uns den Extra-Ansporn, die beste Forschung zu betreiben“, freut sich Präsident Thomas Henzinger über den Zubau, der ab 2020 Spitzenforscher aus der Chemie und Doktoratsstudenten beheimaten wird. Wachsen wird das IST nicht nur räumlich: Derzeit zählt der Campus 700 Mitarbeiter , 2026 soll die Tausender-Marke geknackt werden. „Wir zählen weltweit zu jenen Forschungseinrichtungen, die sich am dynamischsten entwickeln. Das neue Laborgebäude bietet uns den nötigen Platz, unseren wissenschaftlichen Output weiter zu steigern“, so Henzinger.