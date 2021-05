Die Geschichte Klosterneuburgs als international hoch renommierter Forschungsstandort wird bald um ein zusätzliches Kapitel reicher: Das Institute of Science and Technology (IST) Austria in Maria Gugging bekommt ein weiteres Laborgebäude. Der Spatenstich für das „Lab 6“ erfolgte am Donnerstag durch Bildungsminister Heinz Faßmann und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP). Der Bau soll auf etwa 10.000 Quadratmetern Nutzfläche rund 20 Forschungsgruppen Platz bieten und auch ein Seminarzentrum beherbergen. Die Fertigstellung ist 2023 geplant.

59 Forschungsgruppen forschen in den Bereichen Mathematik und Informatik, Physik, Chemie sowie den Neurowissenschaften und Biologie, dabei umfasst das IST Austria sowohl theoretische als auch experimentelle Forschungsgruppen. Ganz wesentlich für den Erfolg ist, dass die traditionellen Grenzen zwischen den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen aufgebrochen werden und die Zusammenarbeit zwischen den Gruppen gefördert wird. Nach der aktuellen, bis 2026 laufenden Finanzierung soll es bis dahin auf 90 Gruppen wachsen. Noch heuer soll eine neue Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Niederösterreich bis 2036 abgeschlossen werden, die den weiteren Ausbau des Instituts auf 150 Forschungsgruppen und 2.000 Mitarbeiter langfristig absichert.

Zügiger Ausbau des Instituts hat Priorität

„Die Richtung und das Tempo stimmen. In den vergangenen zehn Jahren haben wir nicht nur Forschung auf höchstem Niveau betrieben, sondern auch an einer soliden Basis für ein Weltklasseinstitut gearbeitet“. so Claus Raidl, Kuratoriumsvorsitzender des IST Austria. Es gelte nun, „den weiteren Ausbau des Instituts erfolgreich und konsequent fortzusetzen, um die besten Wissenschafterinnen und Wissenschafter aus aller Welt zu rekrutieren“, erklärte Raidl. Derzeit verfügt das IST über vier Laborgebäude, ein fünftes soll noch heuer fertiggestellt werden. Welche Fachgebiete das neue Laborgebäude, das für rund 68 Millionen Euro errichtet wird, ab 2023 besiedeln werden, sei derzeit noch nicht definiert. Es werde sich aber um theoretisch und experimentell arbeitende Gruppen handeln.

Bundesminister Faßmann sagt: „Die Stärkung des Wissenschafts- und Innovationsstandortes ist ein zentrales Ziel der Wissenschafts- und Forschungspolitik. Deswegen freue ich mich besonders über den zügigen Ausbau des Campus. Die Erfolge sprechen bereits für sich. Das IST Austria konnte vor Kurzem drei ERC Advanced Grants einwerben, dafür meine Gratulation an die erfolgreichen Forscher, unter anderem an Präsident Henzinger, der selbst unter den Ausgezeichneten ist und damit bereits seinen zweiten ERC Advanced Grant an das Institut geholt hat.“

„Wir haben mit dem IST eine Forschungsinstitution, die große internationale Strahlkraft beheimatet, die Forscherinnen und Forscher aus aller Welt anzieht und erfolgreich wächst.“ Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau NÖ (ÖVP)

Auch Landeshauptfrau Mikl-Leitner zeigt sich erfreut ob der positiven Entwicklung: „Wenn man in Niederösterreich über Wissenschaft und Forschung spricht, dann kommt man am IST Austria einfach nicht vorbei. Wir haben mit dem IST eine Forschungsinstitution, die große internationale Strahlkraft beheimatet, die Forscherinnen und Forscher aus aller Welt anzieht und erfolgreich wächst. Genau aus diesem Grund setzen wir heute den Spatenstich für ein weiteres Laborgebäude, um den Anforderungen einer modernen Forschungs-Infrastruktur auch gerecht zu werden. Denn wer heute auf die Wissenschaft setzt, der wird auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben, Innovationen entdecken und neue Arbeitsplätze schaffen und auch die Lebensqualität im Land und für jede und jeden einzelnen ausbauen können.“