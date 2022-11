„Vorbildliches Bauen“: NÖ-Architektenpreis für das neue ISTA-Lab

Alljährlich verliehen steht der älteste Baupreis Niederösterreichs „Vorbildliches Bauen in Niederösterreich“ seit seiner Entstehung im Jahr 1955 für eine beispielgebende architektonische wie konstruktive Weiterentwicklung der baukulturellen Landschaft. Heute, 67 Jahre später, spielen bei dieser hohen Auszeichnung des Landes Niederösterreich auch Kriterien wie der schonende Umgang mit Landschaft und Ressourcen sowie klimagerechtes und nachhaltiges Planen und Bauen eine große Rolle.

Im Jahr 2022 wurde diese dahingehende wichtige Vorbildfunktion seitens einer siebenköpfigen Fachjury unter Patronanz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner insgesamt acht Projekten zugesprochen. Deren Bandbreite reichte dabei vom Neubau des NÖ Landeskindergartens in Münichsthal bis zum Haus der Wildnis in Lunz am See. Auszeichnungen der Einreichung für „Vorbildliches Bauen“ ergingen auch an das IST Austria Chemistry Lab 5.

Naturwissenschaftliche Grundlagenforschung

Geprägt von rötlich eingefärbten Sichtbetonflächen, horizontalen Fensterbänderungen und großzügigen Terrassen als Aufenthaltszonen im Freien, ergänzt das Chemistry Lab 5 Building die internationale Forschungsanstalt für naturwissenschaftliche Grundlagenforschung der IST-Austria um ein weiteres Gebäude.

Neben seinen architektonischen Qualitäten erfüllt der Neubau auch höchste Nutzeranforderungen und macht Interaktion gezielt möglich. Zudem gewährleisten die mit besten Tageslicht versorgten Labors eine technisch flexible Anpassbarkeit für die spezifischen Arbeitsanforderungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Spitzenforschern aus 75 Nationen. Planer: ARGE Architekten Maurer & Partner ZT GmbH, Hollabrunn, Franz und Sue ZT GmbH, Wien; Bauherr: Amt der NÖ Landesregierung

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.