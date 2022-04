Weiblichkeit in der Forschung: Schüler-Wettbewerb am IST Austria

Werbung TLI Kleinkind-Gruppen geben Wurzeln für eine chancenreiche Zukunft

„Women in Science“ – fast 600 Schüler zwischen 10 und 14 Jahren haben sich unter diesem Motto mit herausragendem Eifer und viel Kreativität mit den wichtigen Erkenntnissen und Erfindungen von Frauen im Wissenschaftsbereich auseinandergesetzt.

Die besten Werke des Kreativ-Wettbewerbs wurden im Rahmen des „Science Education Day“ am 30. März am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) ausgestellt und mit tollen Preisen im Beisein der Bestsellerautoren Marc Elsberg und Ursula Poznanski prämiert.

Die beiden Initiatorinnen und Moderatorinnen Nicole Amberg und Olivia Slepecka (v.l.). Foto: Foto ISTA / Anna Stöcher

Marie Curie – vielen fällt nur dieser Name einer bedeutenden Forscherin ein. Olivia Slepecka, Teach for Austria Alumna und Gründern der Initiative #GirlsGoTech, und ISTA-Forscherin Nicole Amberg, Gründerin von The STEM fatale Initiative, wollten das ändern und Kinder und Jugendliche animieren, sich kreativ mit der bedeutenden Rolle von Frauen an wissenschaftlichen Errungenschaften auseinanderzusetzen. Unter dem Motto „Women in Science“ wurde ein Kreativ-Wettbewerb gestartet.

Die beeindruckenden Werke von fast 600 Schülern wurden eingereicht und stellten die Jury vor die schwierige Aufgabe, die kreativsten und besten Ergebnisse zu prämieren. Zu vergeben waren acht Preise: vom 3D Doodler über Programmier-Sets bis zum Mikroskop warteten diverse Trophäen darauf, an die Gewinner überreicht zu werden.

Erster Preis an Schule aus dem Burgenland

Der Science Education Day bot den perfekten Rahmen für die Preisverleihung des Kreativ-Wettbewerbs – und für die Jury, die Gewinner, Lehrkräfte und Familien kennenzulernen. Der Nachmittag begann mit Campus-Führungen, bei denen die Gäste in die Welt der Neurobiologie, Pflanzenforschung und Physik eintauchen durften. Anschließend wurde zur Preisverleihung gebeten.

Die Musikmittelschule Am Schöpfwerk hat für ihre beeindruckende Gemeinschaftsarbeit – ein Mosaik aus 99 „Science Cubes“ über verschiedene herausragende Wissenschaftlerinnen der Geschichte (Projektleitung Artemis Pentariki) – den Sonderpreis in der Kategorie „Gruppenarbeit“ gewonnen: ein Nachmittag im Technischen Museum Wien inklusive Sonderführung, zur Verfügung gestellt durch das Technische Museum Wien und den Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds.

Den Hauptpreis, das Stemi 305 Stereo-Lichtmikroskop von ZEISS, erhielt die 4A des BG/BRG/BORG Oberschützen im Burgenland. In ihrem Video unternahmen sie eine eindrucksvolle Zeitreise zu berühmten Forscherinnen der Geschichte. Das Video überzeugte die Jury durch die hohe Qualität, das Drehbuch, die Kostüme und Hintergründe, als auch die humorvollen Take-outs am Ende.

Mit einem anschließenden Buffet, zur Verfügung gestellt durch das ISTA, ging ein aufregender, freudiger und mitreißender Tag zu Ende. Neben der nachhaltigen Wissenschaftsbegeisterung ist eines gewiss: Aufgrund des großen Erfolgs soll der Kreativ-Wettbewerb im kommenden Jahr erneut ausgerollt werden.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.