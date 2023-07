Klosterneuburger Bar „Uptown“ ist jetzt auch „Werbeagentur“

Da staunten Passantinnen und Passanten in der Leopoldstraße: In kapitalen Lettern prangt plötzlich der Schriftzug „Werbeagentur“ auf der Fassade des Uptwon in der Oberen Stadt. Einer Bar, wohlgemerkt. Was ist da los? Und was haben Cocktails bitte mit Werbung zu tun?

Was dahintersteckt: Die Werbeaktion der Kreativagentur BBDO Wien begleitete den Auftakt der neuen Kampagne „Einfach Werben“ der Österreichischen Post. Dieses Service macht es Unternehmen mit kleinen Budgets möglich, direkt über das Portal der Österreichischen Post digitale und auch Printkommunikation an ihre Zielgruppen in ganz Österreich zu transportieren. Dafür steht eine einfach zu bedienende Toolbox zur Verfügung, die Werben – wie gesagt – einfach machen soll.

Mehr als ein Werbegag für Klosterneuburger Gastronom Schwarz

„Das Echo war unglaublich – viele unserer Gäste haben nachgefragt, ob wir unser Unternehmen erweitert haben und was wir als Werbeagentur jetzt genau anbieten“, lächelt David Schwarz, Betreiber des Uptown, und ergänzt: „Da war es natürlich auch super, dass wir direkt eine Antwort geben konnten. Nämlich, dass das kein Werbegag ist, sondern dass wir unsere Eventaussendungen tatsächlich selbst über ,Einfach Werben‘ erstellen und direkt versenden können – und das macht uns zu unserer eigenen Werbeagentur. Da haben die Leute dann geschaut und gelacht.“

Jana David-Wiedemann, CEO BBDO Wie Foto: BBDO Wien

Kampagne mit Witz und Ironie

Neben der Fassadenkommunikation läuft eine österreichweite Print- und Digitalkampagne, die ebenfalls von sich reden macht. „Wir sind richtig happy, dass die Österreichische Post diese Kampagne mit uns realisiert hat – weil sie insightbasiert und überraschend ist. Und weil sie einfach Spaß macht“, freuen sich Rita-Maria Spielvogel und Elke Bocksrucker, beide von der BBDO Wien. „Schön, dass wir es mit dieser Kampagne geschafft haben, als Agentur ein kleines bisschen Selbstironie an den Tag zu legen, die, wenn wir uns die ersten Responsezahlen ansehen, offensichtlich wirkt“, ergänzt Jana David-Wiedemann, CEO BBDO Wien.