Weidlings Natur erleben und mithelfen

Äste schneiden, Markierungen setzen und einige Stunden in der Natur verbringen. Auch dieses Jahr konnte die Familienmarkierungswanderung „Wald und Wanderweg Pflege“ des Österreichischen Touristenklub (ÖTK) Klosterneuburg mit Herbert Steiner wieder stattfinden. In Zusammenarbeit mit dem Fereinspiel Klosterneuburg meldeten sich 13 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 13 Jahren, einige Eltern, sowie Helfer des ÖTK dazu an.

Am Mittwoch, 2. August, traf sich die Gruppe am Spielplatz bei der Brunnwiese in Weidling und machte sich in Richtung Biotop auf den Weg. Mit viel Einsatz wurde der Wanderwegausgeschnitten wobei dürre und gefährliche Äste entfernt, und Bäume gereinigt wurden. Um für bessere Orientierung und mehr Sicherheit auf den Wanderwegen zu sorgen wurde außerdem die Weoß-Grün-Weiße Route neu und nachmarkiert.

Nach der Wanderug gab es für die fleißigen Helfer noch eine Jause und Zeit um etwas zu plaudern. Für die Jugend gab es außerdem noch ein paar Süßigkeiten um die Energiereserven wieder aufzufüllen. Der ÖTK bdankt sich für die fleißige Mithilfe der Gruppe.