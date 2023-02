ISTA Maria Gugging: Zur eigenen Identität in zehn Jahren

Seit 1. Jänner 2023 ist mit Molekularbiologe Martin Hetzer das Amt des Präsidenten am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) neu besetzt. Der gebürtige Wiener kehrte nach rund zwei Jahrzehnten aus den USA nach Österreich zurück. Dort war er unter anderem am international bekannten Salk Institute für Biological Studies in Kalifornien tätig, als Professor und zuletzt Senior Vice President.

Mitgebracht hat er seine Begeisterung für das Wissenschaftsmanagement, die er am Salk Institute entdeckt hat, und Erfahrungen mit Philanthropie. Letztere möchte er als Einnahmequelle in Maria Gugging vermehrt etablieren.

„Eine unserer Grundmissionen ist die Ausbildung einer nächsten Generation an Wissenschaftern.“ MARTIN HETZER Präsident, ISTA

„Es ist für mich eine große Ehre, fortan dieses herausragende Forschungsinstitut leiten zu dürfen. Das ISTA ist ein wahrer Pionier und ebnet den Weg für die moderne Wissenschaft der Zukunft“, so der ISTA-Präsident Martin Hetzer. „Und für diese Zukunft muss das richtige Umfeld geschaffen werden. Meine Rolle als neuer Präsident besteht darin, dafür zu sorgen, dass ISTA ein solches Umfeld bleibt.“

Wie am ISTA bereits gelebt, sollen Forscher Netzwerke bauen, gemeinsam ins Ungewisse reisen. „Die Wissenschaft als Abenteuer, diese Risikobereitschaft möchte ich fördern“, zeigt der neue Präsident Leidenschaft.

Grundlagenforschung als Abenteuer ins Ungewisse

Es brauche die Zusammenarbeit verschiedener Bereiche, eine Verdichtung des Wissenschaftsnetzwerkes. Hier sieht Hetzer einen Vorteil des jungen Instituts: „Bei uns gibt es keine Disziplinen, sondern Aktivitäten. Wir stellen nicht nach Fachbereich ein, sondern wollen die besten Forscher zu uns holen, neue Bereiche kreieren.“ So soll sich in den nächsten zehn Jahren eine Identität entwickeln, die Themen in den Fokus rückt. „Hier soll es Fragestellungen geben, die es sonst nirgends gibt.“

Dabei will Hetzer die „neugiergetriebene Forschung ‚schützen‘“. „Meine Großmutter hat mich einmal gefragt: Wann hast du denn endlich genug geforscht?“, schildert der neue Präsident. Die Antwort: Forschen ist unaufhörliches Fragen Stellen. Etwas, das Hetzer persönlich nicht aufhören wird, während er die Leitung des ISTA übernimmt.

Seine Forschung widmet sich den Zellen. Es gibt Zellen im menschlichen Körper, die über die Lebensdauer nicht ausgetauscht werden: Deren altersbedingten Verlust oder Reduktion der Funktion zu stoppen oder zu verlangsamen, ist eines der großen Ziele.

Das „T“ in ISTA: Die Technologie fördern

Während die Grundlagenforschung das Kernthema des ISTA bleibt, setzt Neo-Präsident Martin Hetzer auch auf das „T“ in ISTA: „Ich will den Tanz zwischen Technologie und Wissenschaft fördern.“

Wo es möglich ist, wissenschaftliche Entdeckungen nutzbar zu machen, werden am ISTA über Technologietransferaktivitäten Partnerschaften mit der Industrie verfolgt. Am gegenüberliegenden IST Park können daraus resultierende, aber auch andere Startups Wurzeln schlagen.

Die Ausbildung der nächsten Generation

Die Schaffung neuer Möglichkeiten für die Ausbildung der nächsten Generation von Wissenschaftern ist Teil der Mission des ISTA. „Die Graduate School [junge Wissenschafter können hier ihr Doktorat erwerben, Anm.] liegt mir persönlich sehr am Herzen“, betont Hetzer.

Doch nicht nur innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft ist das ISTA in Aus- und Weiterbildung aktiv. „Wir wollen nicht nur informieren, was wir hier tun. Wir wollen es teilen, den Prozess der Wissenschaft vermitteln“, erklärt Gaia Novarino, als Vice President für Science Education zuständig.

ISTA setzt daher auf Wissenschaftsvermittlung in Form eines Science Education-Programms. Darin werden Eventformate wie der Open Campus erweitert, Weiterbildungen für Lehrer angeboten und Räume zur Begegnung mit Forschung geschaffen.

Vision 2036: Verdoppelung der Forschungsgruppen

Bis 2036 soll das ISTA von aktuell 75 Forschungsgruppen auf 150 wachsen. „Mit der Verdoppelung unserer Forschungsgruppen sind wir am besten Weg, unseren Platz in der internationalen Wissenschaftslandschaft weiterhin zu sichern“, so Präsident Hetzer.

Seit 2019 belegt das ISTA den dritten Platz des weltweiten Forschungsrankings Nature Index Normalized und hält eine Rekordzahl an Forschungsförderungen, unter anderem vom renommierten Europäischen Forschungsrat (ERC).

