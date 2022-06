Mikrotunnel Klosterneuburg/Korneuburg: Ab jetzt bohrt „Elisabeth“

Werbung Sommer Sonne Schülerhilfe Anzeige Erhöhter Bedarf auch in den Ferien

Es ist für wahr ein gewagtes Projekt: Die Versorgungssysteme der Stadtgemeinden Klosterneuburg und Korneuburg sollen durch den Mikrotunnel miteinander verbunden werden.

Millimeter genaue Maßarbeit ist beim Einheben des Bohrers notwendig. Foto: Foto EVN / Daniela Matejschek

In den Tunnel werden Leitungen für Trinkwasser, Naturwärme, Internet, sowie Strom und Gas rund 11 Meter unter der Donau verlegt. Die fertige Tunnelröhre wird einen Innendurchmesser von zwei Metern aufweisen und sich über eine Länge von 460 Metern erstrecken.

„Mit der Einhebung des rund 40 Tonnen schweren Bohrkopfs in die Startgrube beginnen nun die Bohrungsarbeiten für das außergewöhnliche Tunnelprojekt. Unsere ‚Elisabeth“, wie der Bohrer vor den ersten Umdrehungen getauft wurde, wird nun rund um die Uhr in Betrieb sein und Ende Juli, auf der Korneuburger Seite in Tuttendörfl, wieder das Tageslicht erblicken“, erläutert EVN-Sprecher Stefan Zach.

„Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen zeigt sich, wie wichtig regionale Versorgungssicherheit ist“, so Zach weiter. „Durch das Zusammenlegen von Ressourcen wird hier nun rechtzeitig vorgesorgt und zukunftsfähige Infrastruktur für diese Region garantiert.“

Zwei Bürgermeister sind begeistert

Sehr positiv sieht Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager das Projekt: „Zum Glück haben wir uns bei der Entscheidung für dieses Projekt niemals verunsichern lassen. Heute wird der Wert von Versorgungssicherheit so deutlich wie nie.“

Der Krieg in der Ukraine, die Klimakrise sowie die Corona-Pandemie würden uns geradezu zwingen, unsere Infrastruktur permanent weiter zu entwickeln. „Nun wird eine zusätzliche Trinkwasserversorgung für den Notfall und eine bessere Versorgung mit Naturwärme und Internet unseren Standort stärken und sichern.“

Ähnlich begeistert wie Stefan Schmuckenschlager gibt sich auch der Bürgermeister von Korneuburg Christian Gepp: „Es bedeutet eine Erweiterung der Versorgungsmöglichkeit beidseitig der Donau. Das kann man nur begrüßen und ist eine sehr gute Investition.“

