153 Kandidaten treten in Klosterneuburg an

Am Dienstag steht im Gymnasium die Latein-Klausur an, in der HBLA Betriebswirtschaft: Für 153 Kandidatinnen und Kandidaten startet nächste Woche die schriftliche Matura.

Und sie ist Teil einer Reifeprüfung, die wie vor der Pandemie abgehalten wird. „Ich finde es nicht so ein großes Problem. Man muss halt damit leben“, nimmt’s Martin Szokoll, Prüfling am BG/BRG Klosterneuburg, locker. Die Rückkehr zur alten Regelung sei den Jahrgängen vor Corona gegenüber auch fair, „weil wir meiner Meinung nach mittlerweile genug Zeit hatten, die Defizite aufzuarbeiten. Und ganz normal ist es ja auch noch nicht. Die Jahresnote zählt mit rein und bei einem Dreier im Zeugnis braucht man immer noch nur 30 Prozent, um zu bestehen“, rechnet der Kandidat vor. Was seiner Meinung nach sinnvoll wäre: „Weniger Themengebiete und dafür aber die Jahresnote nicht mehr zur Maturanote zu zählen, weil Lehrer tendenziell eher nettere Noten geben. In ein bis zwei Jahren könne man meiner Meinung nach alle Erleichterungen weglassen.“

Für den jungen Klosterneuburger laufen die Vorbereitungen: „Deutsch ist etwas meine Schwäche, da arbeite ich vor allem an meinen Formulierungen. In Mathe tue ich mir sehr leicht und ich finde, dass die Matura in den letzten Jahren deutlich einfacher geworden ist als früher. Und in Englisch schaue ich mir Textsorten und Vokabel an. Die Themen, die wir durchgemacht haben, sind sehr aus dem Alltag gegriffen, deshalb ist das relativ einfach.“

„Englisch ist für mich eine willkommene Abwechslung“

Noch konzentriert sich Szokoll voll auf die schriftlichen Prüfungen. Sind die Anfang Mai geschafft, wird für die mündlichen – sie finden im Juni statt – weitergepaukt. „Mündlich maturiere ich in Musik, Geschichte und Englisch. Für Geschichte und Musik muss ich viele Daten, Fakten und Zahlen lernen. Englisch ist da eine willkommene Abwechslung, weil die Themen eben sehr aus dem Alltag kommen“, meint der Schüler, „ich beginne aber erst langsam mit der Vorbereitung auf die Mündliche. Der Fokus liegt jetzt natürlich auf der Schriftlichen, weil die ja schon in einer Woche anfängt.“

Szokoll ist einer von insgesamt 118 Kandidatinnen und Kandidaten, die am BG/BRG Klosterneuburg zur Reifeprüfung antreten. „Es läuft alles gut“, ist Direktorin Hemma Poledna positiv gestimmt. Ihre Schützlinge haben den ersten Teil der Matura schon absolviert: nämlich die Präsentation der Vorwissenschaftlichen Arbeiten (VWA). „Das war schon Ende März. Da waren sehr viele sehr tolle Leistungen von unseren Kandidatinnen und Kandidaten dabei“, freut sich die Schulleiterin. Die Prüflinge konnten mit einer Vielzahl an Themen punkten: nachhaltige Architektur, positive Psychologie und Lebensglück, historische Ereignisse oder naturwissenschaftliche Erkenntnisse.

294 mündliche Prüfungen am BG/BRG Klosterneuburg

Und Anfang Mai warten die Klausuren auf die Maturantinnen und Maturanten. Der Startschuss fällt mit Latein, gefolgt von Mathe, Deutsch, Spanisch, Englisch und Französisch. Ab 2. Juni müssen die jungen Erwachsenen abermals ihr Können unter Beweis stellen, diesmal mündlich. Eine Herausforderung, aber nicht nur für die Prüflinge, sondern auch für die größte Schule im Bezirk. „Wir haben 294 mündliche Prüfungen abzuwickeln“, erklärt Poledna den logistischen Aufwand – von 2. bis 16. Juni wird geprüft und am letzten Tag standesgemäß gefeiert.

Gefeiert, das wurde in der HBLA bereits. Der erste Meilenstein der Reifeprüfung: die Präsentation der Diplomarbeiten. Sie ähneln der VWA, in der Wein- und Obstbauschule ist für die Abschlussarbeit ein ganzes Jahr Vorbereitung vorgesehen. „Das beginnt jetzt schon für den vierten Jahrgang, der nächstes Jahr maturiert“, schildert Direktor Reinhard Eder. Grund dafür: „Die Schüler und Schülerinnen – 30 Prozent sind Mädchen – haben ein Jahr lang Zeit, um Versuche zu machen.“ Das brauchen sie, etwa wenn sie jahreszeiten-abhängige Phänomene erforschen.

Zwischen Weinbau und Betriebswirtschaft

Die 35 Kandidatinnen und Kandidaten der HBLA haben sich heuer thematisch den Zukunftstechnologien gewidmet. „Da waren sehr schöne Themen dabei“, lobt Eder, „Es war viel zu Natural Wine und neuen Sorten, das macht ihnen viel Spaß! Und auch zur Digitalisierung im Weingarten. Gut gefallen hat mir auch die Diplomarbeit zum Rosé Pet Nat“, einem besonderen Schaumwein.

Nach einem Jahr Experimentieren präsentieren die Schülerinnen und Schüler ihre Diplomarbeiten. „30 Prozent der Note macht die Diskussion aus. Wir grillen sie wie bei einer Defensio auf der Uni“, schmunzelt der Direktor, der sich gleichzeitig über das Engagement freut: „Sie werken da fleißig und das ist für uns in der Forschung eine wichtige, zusätzliche Man-Power!“ Auch im Bezug auf zukunftsweisende Versuche. Zum Beispiel: „Weine werden immer weniger sauer. In einer Diplomarbeit zeigen Schülerinnen und Schüler die neuen Methoden zur Säuregewinnung auf.“

Die Post bringt allen was: Warten auf die Aufgaben

Die Expertise im Weinbau allein reicht für die Kandidatinnen und Kandidaten aber nicht, um reif zu werden. Was sie außerdem können müssen: Betriebswirtschaft – das wird am 2. Mai nicht standardisiert abgeprüft. In den Hauptfächern wird auch in der HBLA die Zentralmatura absolviert. „Es ist so wie 2019 und eigentlich recht unaufgeregt. Derzeit warten wir auf die Aufgabenstellungen, die sollten in den nächsten Tagen per Post kommen.“

