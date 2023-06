Zehn Jahre International Baccalaureate am BG/BRG Klosterneuburg

Das zehnjährige Maturatreffen des Abschlussjahrgangs 2013 ist besonders: Denn 19 Absolventinnen und Absolventen des BG/BRG denken nicht nur an die bestandene österreichische Reifeprüfung zurück. Sondern auch an das erste in Klosterneuburg abgeschlossene IB-Diplom. Ein Rückblick zum Zehn-Jahr-Jubiläum.

„Wir sind stolz auf den überwältigenden Erfolg unseres IB-Programms“, lobt Rebecca Kmentt, Diplom-Koordinatorin. Sie ist seit dem ersten Tag an dabei, hat 200 Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zum Diplom begleitet: „Unsere Absolventinnen und Absolventen sind junge Menschen, die im In- und Ausland reüssieren, einerseits auf Grund ihrer exzellenten Ausbildung, aber auch dank der Weltsicht und Perspektiven, die wir ihnen mit ins Leben geben konnten.“

Die IB-Schülerinnen und Schüler werden in sechs Fächern ihrer Wahl unterrichtet und können so eigene Schwerpunkte setzen. Zusätzlich bilden ein Kurs in „Theory of Knowledge“, eine vorwissenschaftliche Arbeit und die Teilnahme an außerschulischen Projekten kreativer, aktiver und sozialer Natur das Herzstück. „Redliche akademische Arbeit, konstruktives lösungsorientiertes Herangehen im Team, unabhängige Forschung, Interesse am Dienst an der Allgemeinheit, Respekt und das Denken ,outside the box' stehen im Mittelpunkt des Lehrens im IB“, fasst Direktorin Hemma Poledna die erklärten Ziele des IB-Diplomprogramms zusammen.

„Hat mir anfangs sicher die Türen geöffnet“

Weltweit können Schülerinnen und Schüler dieses Programm in mehr als 150 Staaten und an fast 6.000 Schulen besuchen, österreichweit wird das Internationale Baccalaureate in sieben öffentlichen Gymnasien, darunter Klosterneuburg angeboten. Die IB-Kandidatinnen und Kandidaten werden in den beiden letzten Jahren der Oberstufe in Schwerpunktfächern unterrichtet, bevor sie zu den standardisierten Abschlussprüfungen antreten. Mit dem Diplom haben sie schließlich einen international anerkannten Schulabschluss in der Tasche.

„Die internationale Wertschätzung des IB-Programms hat mir in Großbritannien anfangs sicher die Türen geöffnet“, weiß Leonie Haiden, eine der ersten Absolventinnen. Die Klosterneuburgerin hat in Oxford studiert und am Kings College London promoviert. Jetzt freut sie sich, wieder in Wien zu sein, wo sie im Außenministerium arbeitet: „Besonders dankbar bin ich dafür, dass die Lehrerinnen und Lehrer uns nicht nur Wissen, sondern auch Begeisterung, Neugier und gesellschaftliche Verantwortung vermittelt haben.“

IB-Absolventin Verena Sedivy kennt beide Seiten, sie ist als Lehrerin ins Gymnasium Klosterneuburg zurückgekehrt: „Ich durfte eine besondere Art des Lernens erfahren, welche Selbstbestimmtheit, eigenverantwortliches Lernen und die Freiheit der Fächerwahl nach persönlichen Interessen ermöglichte. Meine Lehrkräfte haben eine respektvolle Lernatmosphäre auf Augenhöhe geschaffen. Ich bin froh und dankbar, diese Erfahrungen und Kompetenzen in meinem Unterricht weitergeben zu können.“