Mehr Kinderkrippenplätze für weniger Geld – Dies fordert nun Gemeinderätin Teresa Arrieta (PUK). In Klosterneuburg und den Katastralgemeinden gibt es derzeit nur zwei private Einrichtungen, in den Kinder, die jünger als zweieinhalb Jahre alt sind, betreut werden.

„Derzeit müssen Frauen, die rasch wieder arbeiten gehen müssen, trotzdem zu Hause bleiben oder auf Tagesmütter oder andere Gemeinden wie Wien ausweichen. Denn Krippenplätze sind entweder zu teuer oder ausgebucht“, erklärt Arrieta. Laut PUK gehen derzeit geschätzt ein Drittel aller Familien, die Krippenplätze benötigen, nach Wien, wo die Chance etwas größer sei und wo die Krippen mitunter weniger kosten würden.

Krippenplätze als Luxusware?

„Es ist traurig genug, dass der wirtschaftliche Druck viele Frauen zwingt, rasch wieder arbeiten zu gehen. Aber wenn man vor dieser Tatsache steht, so sollte es zumindest auch für Klosterneuburgerinnen möglich sein“, fordert Arrieta. Doch bei den aktuellen Krippenpreisen werde Kleinkindbeaufsichtigung zum Luxus. „Wo bleibt die soziale Treffsicherheit, und wo bleibt der politische Willen in Klosterneuburg, hier etwas zu ändern?“, fragt Arrieta.

Dass der politische Willen da ist, um die Beaufsichtigung der kleinsten Klosterneuburger zu erleichtern, bekräftigt Familienstadträtin Maria Theresia Eder. „Wir arbeiten stetig daran, die Situation zu verbessern und Lösungen zu finden“, erklärt Eder. In den letzten Jahren wurde so die Zahl der Krippenplätze versiebenfacht.

Gemeinsam mit dem Land unterstützt die Stadtgemeinde die Betriebe auch finanziell. „Mit rund 250 bis 300 Euro pro Kind und Monat werden Krippenplätze unterstützt. Wobei ein Drittel von der Stadtgemeinde und zwei Drittel vom Land stammen“, so Eder. Diese Aufteilung der Förderung trifft auch auf die Infrastrukturförderung (13.000 Euro pro Jahr) beziehungsweise auf die Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Gruppen zu. Zusätzlich können Familien auch noch finanzielle Hilfe beim Land NÖ beantragen.

Rechtzeitig über Angebot informieren

Eine der Klosterneuburger Betreuungsmöglichkeiten für die Kleinsten ist das Schneckenhaus in Kierling. „Wir haben drei Gruppen und aktuell 42 Ganztagesplätze. Da nicht alle Kinder fünf Tage Betreuung haben, sondern manche nur drei Tage, gibt es gerade die Situation, dass wir insgesamt 50 Kinder betreuen, pro Tag aber maximal 42“, berichtet Daniela Monsberger, Leiterin der Kinderkrippe Schneckenhaus.

„Wir arbeiten stetig daran, die Situation zu verbessern und Lösungen zu finden.“ Stadträtin Maria Theresia Eder (ÖVP)

Über zu wenig Nachfrage kann sich Monsberger momentan nicht beschweren. „Aktuell haben wir keine Warteliste. Im September gab es eine Warteliste von 15 Familien. Meist ist es so, dass es ab Juli eine Warteliste gibt, weil sich die Familien zu spät informieren“, appelliert Monsberger an alle Eltern, nicht zu lange mit der Suche nach einem Betreuungsplatz für ihren Knirps zu warten. Denn nach Meinung der Krippen-Leiterin wären ein paar Betreuungsplätze mehr in Klosterneuburg nicht schlecht: „Über das Jahr betrachtet könnten wir sicher noch eine Gruppe mit 15 Kindern ,füllen’, das heißt, ein oder zwei Gruppen zusätzlich wären meiner Meinung nach auf jeden Fall sinnvoll.“