Kein Hautarzt „auf Kasse“ in Klosterneuburg

„Die Ordination ist ab 01.06.2023 wegen Urlaub und anschließendem Pensionsantritt dauerhaft geschlossen. Bitte wenden Sie sich an einen (eine) KollegIn meines Fachgebietes“, lässt Hautarzt Peter Neuner wissen.

Nachdem er seine Ordination in der Kierlinger Straße geschlossen hat, steht den Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburgern im Stadtgebiet derzeit kein Dermatologe mit Vertrag mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zur Verfügung.

Es ist bereits die zweite Fachrichtung, in der die Bürgerinnen und Bürger auspendeln müssen, so sie eine Behandlung als ÖGK-Versicherte anstreben: Denn neben der Dermatologie ist auch die HNO-Kassenstelle in Klosterneuburg unbesetzt. Für letztere wird schon seit Oktober 2021 ein Nachfolger gesucht, nachdem HNO-Facharzt Christoph Brand seinen Vertrag mit der ÖGK nicht verlängerte und so Patientinnen und Patienten der ÖGK nur noch als Wahlarzt zur Verfügung steht. Für Patienten der sogenannten „kleinen Kassen“, BVAEB, SVS und KFA Wien besteht weiterhin die Möglichkeit, mittels E-Card Kassenleistungen im HNO-Berich in Anspruch zu nehmen.

Die zugehörige ÖGK-Kassenstelle ist seit 2021 bisher ohne Erfolg dauerhaft ausgeschrieben

.Nachfolgerin für Hautarzt in Sicht

Für die Hautarzt-Ordination hingegen scheint sich bereits eine Lösung anzubahnen: „Bezüglich der Planstelle für Dermatologie in Klosterneuburg können wir mitteilen, dass diese seit 01.07.2023 unbesetzt ist, wir uns aber bereits in Gesprächen mit einer Bewerberin befinden“, bestätigt das ÖGK-Presseteam auf NÖN-Anfrage.