Sie laufen auf Raubzug durch die Felder, suchen sommerliche Liebesabenteuer in der Nachbarschaft oder spazieren einfach in der Gegend umher. Während die Samtpfoten auf Lepschi gehen, sind Herrchen und Frauchen in Sorge. Was zu tun ist, wenn der treue Haustiger abends nicht mehr heimkommt, erklärt Angelika Fuchs von der Tierhilfe Klosterneuburg: „Wenn eine Katze abgängig ist, sollen die Besitzer ein Foto an den örtlichen Tierschutzverein schicken. Die Katze wird meist schneller gefunden.“

Derzeit häufen sich in Klosterneuburg die Vermisstenanzeigen. Auf Facebook suchen verzweifelte Besitzer nach ihren Lieblingen – Unterstützung bekommen sie von der Online-Community. Über 1.000 Mitglieder der Tierhilfe-Facebook-Gruppe halten Ausschau nach den verschwundenen Katzen. Aber das hilft kaum, wenn die Besitzer nicht schon im Vorfeld Maßnahmen getroffen haben.

Fuchs mahnt: „Es ist sehr wichtig, dass die Tiere gechippt und registriert sind.“ Das gilt sowohl für Freigänger als auch für Haustiger, die die eigenen vier Wände normalerweise nicht verlassen. „Gerade für Wohnungskatzen empfehle ich Chips, weil die sehr verwirrt sind, wenn sie doch einmal ausbüxen.“ Mit dem Chip alleine ist es noch nicht getan. Eine Registrierung in der Heimtierdatenbank ist erforderlich, um die Katze rasch ihrem Besitzer zuzuordnen.

Strawanzer auf einmonatiger Tour

Bei der Suche ist Geduld gefragt: „Wenn die Katzen auf Lepschi sind, dauert es länger, bis sie wieder nach Hause gehen. Meistens kommen sie nach

einem Monat zurück“, weiß die Tierhilfe-Obfrau aus Erfahrung. Gerade im Sommer genießen die Ausbüxer ihre Abenteuer im Freien. Fuchs: „Die Katzen sind durch den Wind, wenn etwas nicht alltäglich ist.“ Urlaub von Herrchen und Frauchen oder Baustellen verwirren die Vierbeiner – sie laufen weiter weg als gewöhnlich.

Und da finden sie eine neue Nahrungsquelle, die den Heimweg in Vergessenheit geraten lässt. Deswegen: „Fremde Katzen sollte man nicht füttern, nur im äußersten Notfall, wenn die Katze wirklich abgemagert ist.“ Sonst reicht dem Gast frisches Wasser – damit er gestärkt die Reise nach Hause antreten kann.

Selbst wenn der letzte Weg über die Regenbogenbrücke führt und die Tierhilfe die Katze nur noch leblos findet, ist der Mikrochip von Vorteil. Denn dann haben die Besitzer zumindest Gewissheit und können ihren Liebling begraben.