Impfen, oder nicht? Die Klosterneuburger Jugend am Wort

Der Krisenalltag verdrängt die jugendliche Leichtigkeit. Ein Gefühl von Unbeschwertheit und Sorglosigkeit konnten die Teenager in sage und schreibe 20 Monaten kaum erleben. In Zeiten der Pandemie wird über Jugendliche gesprochen, selten aber mit ihnen. „GEH.BEAT“ gibt dem Nachwuchs eine Stimme.

Wie geht es den Teenagern mit der Corona-Situation? Was denken sie? Und besonders im Fokus: Was halten sie von der Corona-Schutzimpfung? Eine Impf-Umfrage bringt Antworten: 31 Fragebögen sind bereits ausgewertet, weitere sollen folgen. „Jugendliche sind viel klüger, als man denkt. Das Thema beschäftigt sie, und sie haben eine Meinung dazu“, unterstreicht Adrienn Petrovics von „GEH.BEAT“.

Aufklärung auf Augenhöhe

In „teils epischer Breite“ führen die Jugendlichen ihre Ansichten zu Covid-19 und der Impfung aus: „Corona nervt“, „die Impfung schützt einen selbst und alle anderen“ oder „die Impfung ist wichtig, damit wir wieder ein ,normales‘ Leben haben können“. „GEH.BEAT“-Leiter Ralf Müller bilanziert die „Ja“, „Nein“ und „Weiß Nicht“-Antworten: „Etwa 75 Prozent der Befragten sind von der Impfung überzeugt, für vier von 31 ist die Impfung nicht wichtig.“

Ihre Sorgen nimmt das dreiköpfige Team sehr ernst. Müller: „Es ist wichtig, Jugendliche zu Wort kommen zu lassen und ihnen zuzuhören.“ Ebenso essenziell: sie zum Nachdenken zu motivieren und auf Basis wissenschaftlicher Fakten aufzuklären. Tonangebend bei den Gesprächen sind stets die Jugendlichen. „Sie wollen gehört und nicht belehrt werden“, betont Petrovics. „GEH.BEAT“-Leiter Müller bekräftigt: „Die Entscheidung ist ihre eigene, und auf die sollen sie auch stolz sein.“

Das gilt in allen Lebenslagen, derzeit aber speziell für die Impfung. Ab 14 Jahren dürfen Jugendliche selbst bestimmen – was sehr vom Umfeld abhängt. „Wenn Teile der erwachsenen Bevölkerung skeptisch sind, beschäftigt das auch viele Jugendliche“, weiß das Team. „GEH.BEAT“ sieht die Umfrage nicht als repräsentative Studie, dennoch zeigt sie Trends auf: Ab 16 sind die Jungen eher geimpft, darunter eher nicht.

Was brauchen die Jungen in Zeiten von Ungewissheit und Frust? Persönliche Gespräche auf Augenhöhe, Aufklärung und Verständnis. Müller: „Erwachsene vergessen meist, dass sie auch einmal so waren.“

Rund 40 Besucher pro Tag zählte „GEH.BEAT“, das mobile Pro Juventute-Angebot, vor der Pandemie. Während der Sommer-Monate weichen Betreuer und Jugendliche ins Freie aus, seit vergangener Woche ist das gemütliche Wohnzimmer beim Bahnhof Kierling wieder Anlaufstelle Nummer eins.

Und das stellt das Sozialarbeiter-Team vor Herausforderungen: Platzmangel und fehlender Abstand sind problematisch, nicht nur in Zeiten von Corona. Um auch weiter möglichst vielen Jugendlichen zu helfen, setzt das „GEH.BEAT“-Team nun auf Unterstützung. „Wir planen ein Jugendkulturcafé und suchen dafür eine passende Immobilie im Zentrum“, bittet Leiter Ralf Müller.