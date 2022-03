Stift Klosterneuburg: Prüfung sieht Fehler und Versäumnisse

Die kirchenrechtliche Untersuchung bestätigt Versäumnisse und sexuelles Fehlverhalten im Stift Klosterneuburg. Delegat Bischof Josef Clemens – der vom Vatikan extern beauftragte Leiter – räumt ein: „Der abschließende Bericht enthält die Feststellung von Versäumnissen zur Unterbindung des Vorkommens bzw. der späteren Aufarbeitung von Missbrauchsfällen sowie sexuellen Fehlverhaltens von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern des Stiftes seitens der damaligen Stiftsleitung.“

„Es hat sich gezeigt, dass es seitens einzelner Verantwortungsträger des Stifts zu Fehlverhalten gekommen ist.“

Weitere Missbrauchsfälle seien im Zuge der Untersuchung nicht bekannt geworden – sehr wohl hat die Prüfung aber bereits publike Anschuldigungen neu beleuchtet: „Bezüglich Vorwürfen sexuellen Missbrauchs gegenüber einem Ordensangehörigen des Stifts aus dem Jahr 1993 hat sich gezeigt, dass es seitens einzelner Verantwortungsträger des Stifts zu Fehlverhalten gekommen ist und dieses Fehlverhalten der Öffentlichkeit gegenüber nicht korrekt kommuniziert wurde“, erklärt der Delegat auf NÖN-Anfrage.

Konkret heißt das: „Entgegen der Darstellung des Stiftes hat der betreffende frühere Ordensangehörige auch noch in der Zeit nach Dispens von seinen Gelübden, also nach seinem endgültigen Ausscheiden aus dem Stift, materielle Unterstützung durch das Stift erhalten, ohne dass hierfür eine rechtliche Verpflichtung bestanden hätte“, gibt Bischof Josef Clemens Einblick in die kirchenrechtlichen Ergebnisse.

Auch wirkten einzelne Mitglieder des Stiftes bei der späteren Priesterweihe des betreffenden früheren Ordensangehörigen in Rumänien mit.

Josef Clemens: „Ein mittlerweile verstorbener Stiftsangehöriger vermittelte ihn nach Rumänien, empfahl ihn zur Weihe und stellte Papiere zur Verfügung. Ein weiterer mittlerweile verstorbener Stiftsangehöriger war in diesem Zusammenhang als Übersetzer tätig.“

Über die geplante Priesterweihe des früheren Ordensangehörigen in Rumänien war der inzwischen zurückgetretene Propst Bernhard Backovsky bereits im Vorfeld informiert. Nach der Priesterweihe bat Backovsky einen Pfarrer, sich für den früheren Ordensangehörigen einzusetzen und ihn bei der Suche nach einer Anstellung im Bistum Eichstätt zu unterstützen.

Ermahnung für Ex-Propst Bernhard Backovsky

„Aufgrund der unrichtigen Darstellung der Sachverhalte in der Öffentlichkeit wurde Propst Backovsky eine Monitio, eine Ermahnung, erteilt“, erklärt der Delegat. Backovsky stand als Propst 25 Jahre lang an der Spitze des Stifts.

Er bekundet: „Ich bedaure zutiefst, dass es in meiner Amtszeit zu sexuellen Fehlverhalten durch Mitglieder unserer Ordensgemeinschaft kam. Es lag nie in meiner Absicht, Fehlverhalten zu vertuschen“, so Backovsky, „ich habe in meiner langen Amtszeit großes Bemühen um meine Gemeinschaft und das ganze Stift Klosterneuburg gezeigt. Durch das Ergebnis der kirchenrechtlichen Untersuchung und Neubewertung sehe ich klarer und bewusster. Ich entschuldige mich bei den Opfern und bitte für meine Versäumnisse aufrichtig um Verzeihung.“

Im Mai 2020 verkündete der langjährige Stiftsleiter seinen krankheitsbedingten Ruhestand. Seine Nachfolge nahm Rom in die Hand: Im Juni 2020 wurde eine apostolische Visitation veranlasst, auf Basis dieser beschloss der Vatikan, unter anderem wegen „mangelnder Aufarbeitung sexueller Missbrauchsfälle“, einen externen Leiter einzusetzen.

Der deutsche Kurienbischof Josef Clemens – er war für 19 Jahre die rechte Hand von Kardinal Joseph Ratzinger, des damaligen Präfekten der Glaubenskongregation und späteren Papstes Benedikt XVI. – wurde schließlich im Herbst 2020 beauftragt, „das Stift Klosterneuburg aus der Krise zu führen“, berichtete „profil“ damals. Knapp ein Jahr später, im November 2021, erfolgte die Untersuchung durch einen unabhängigen Kirchenrechtler – diese Prüfung ist nun abgeschlossen.

„Nach diesen turbulenten Zeiten kann der Blick wieder in die Zukunft auf die neuen Herausforderungen gerichtet werden.“ bischof josef clemens Päpstlicher Delegat

Eine weitere Erkenntnis der Aufarbeitung: „Es zeigten sich Defizite in der Ausbildung der jungen Ordensangehörigen. Bereits die vom Stift im Jahr 2017 eingesetzte unabhängige Expertenkommission hatte in ihren Empfehlungen auf die Notwendigkeit der Überarbeitung bzw. Erarbeitung des Aufnahmeprozesses für potenziell neue Ordensmitglieder und deren Zulassung zum Noviziat und zur feierlichen Profess hingewiesen.“

Die neuen Ergebnisse der kirchenrechtlichen Untersuchung rücken den Expertenbericht, der 2018 veröffentlicht wurde, in den Hintergrund: „Die gewonnen Erkenntnisse unterschieden sich in wesentlichen Punkten vom Erkenntnis- und Maßnahmenbericht vom 6. November 2018. Daher wurde dieser mittlerweile von der Internetseite des Stifts entfernt.“

Wie geht es nun weiter? Bischof Josef Clemens betont: „Nach diesen turbulenten Zeiten kann der Blick wieder in die Zukunft auf die neuen Herausforderungen gerichtet werden.“ Um dem anstehenden Entwicklungsprozess den nötigen Raum zu geben, wird sich Bernhard Backovsky für eine angemessene Zeit aus der Gemeinschaft des Konvents zurückziehen.

Der durch den Päpstlichen Delegaten beauftragte und von Administrator Prälat Maximilian Fürnsinn begonnene Prozess der „Vergemeinschaftung und der Neuausrichtung des Stiftes“ soll weitergeführt werden. Seit Herbst 2021 wurden bereits Präventionsschulungen mit allen Mitarbeitern und Chorherren durchgeführt, die regelmäßig mit unterschiedlichen Inhalten stattfinden. In einem nächsten Schritt gilt es, das Ausbildungsprogramm für das Noviziat zu überarbeiten.

Kritik von Initiative gegen sexuellen Missbrauch

Für die deutsche Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen e.V. ist das nicht genug. Der Verein kritisiert die vergangene Woche auf der Homepage des Stifts veröffentlichte offizielle Stellungnahme des Delegaten und zeigt sich „sehr enttäuscht über die mehr als dürftige Erklärung. Anstatt die Untersuchung zumindest in den wichtigsten Punkten transparent zu machen, bedient man sich offensichtlich weiterhin der bewährten Vertuschungs-Strategien der Vergangenheit, anstatt die Vorgehensweise der Verantwortlichen und deren Versagen transparent zu machen.“

Johannes Heibel, Vorsitzender der Initiative, hat mit seinen Recherchen dazu beigetragen, dass die Vorwürfe gegen das Stift Klosterneuburg publik werden. Der Sozialpädagoge warnt er: „Ein Neuanfang kann nur dann möglich werden, wenn nicht nur Propst Backovsky, sondern auch die Hintermänner der damaligen Vertuschung und deren Verfehlungen klar erläutert werden. Mit einer bloßen Entschuldigung ist es nicht getan.“

