Gelbe Karte für die „Gelbe Tonne“ in Klosterneuburg

Seit 1. Jänner 2023 läuft es anders in der Müllentsorgung. Gelb ist die Modefarbe in Niederösterreich auch in der Klosterneuburger Mist-Bewältigung. Allerdings gibt es eine Divergenz, was das Behältnis betrifft: Während fast alle Gemeinden in Niederösterreich einen Gelben Sack, der von der Gemeinde ein Mal im Monat abgeholt wird, bevorzugen, setzt man in Klosterneuburg auf die gelbe Tonne. Sie steht allerdings nicht wie beim Biomüll, Restmüll und Altpapier auf dem Grund der Bewohner und wird in regelmäßigen Abständen vom Wirtschaftshof der Gemeinde abgeholt, sondern auf den 62 Müllinseln der Stadtgemeinde. Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger müssen ihren Müll also in Eigenregie entsorgen. Das, aber nicht zuletzt der Abzug von einer Gelben Tonne auf den Inseln, führt zum zunehmenden Unmut in der Bevölkerung: „Wir zahlen bei Kauf für das Verpackungsmaterial, für die Müllentsorgung der Gemeinde und jetzt dürfen wir unseren Dreck selbst entsorgen“, so der verständliche Ärger eines NÖN-Lesers.

Wir sind in einer Anpassungsphase und versuchen ein funktionierendes System zu etablieren.“ Stefan Schmuckenschlager, Bürgermeister, ÖVP

Und so stellen die verärgerten Bürger ihre Müllsituation seit dem 1. Jänner 2023 zusammengefasst dar:

Seit diesem Datum ist die Blaue Tonne abgeschafft. Fast der gesamte Haushaltsmüll (siehe Infobox) kommt nun in die Gelbe Tonne. „Da von einer erhöhten Sammelmenge auszugehen ist, wird die Anzahl der Behälter an den Standorten erhöht und die Abholintervalle werden verkürzt. Die Sammelbehälter für Weiß- und Buntglas bleiben bestehen“, ist auf der Homepage der Stadtgemeinde zu lesen. Und begründet wird es eben dort wie folgt: „Da in den letzten Jahren die Sortiertechnologien und -anlagen weiterentwickelt wurden, können jetzt Verpackungen besser sortiert und recycelt werden.“

Restmüllkübel sind halb leer

Das mag schon seine Richtigkeit haben, doch was jetzt auf die Mülltrennungswilligen zukommt, ist kein unbeträchtlicher Mehrwaufwand:

Die Bürgerinnen und Bürger müssen zu Hause das Gros ihres Haushaltsmülls in selbst angeschafften Behältnissen sammeln, denn in Klosterneuburg gibt es keinen Gelben Sack, der abgeholt wird. In fast allen restlichen niederösterreichischen Gemeinde schon.

Fast alles kommt in die Gelbe Tonne. Befüllen muss man sie selbst. Foto: NÖN, Hornstein

Verpackungsmaterial von Lebensmittel entwickelt auf die Dauer unangenehme Gerüche. Ameisen und sonstiges Kleinungeziefer haben dann auch schnell erkannt, dass es hier etwas zu holen gibt. Je nach Belastungsfähigkeit ist jeder Müllsammler gezwungen, seinen Müll zumindest einmal in der Woche loszuwerden. Zu diesem Zweck heißt es aber, den Müll in das private Auto zu packen und zur nächsten Müllinsel zu reisen. Dem nicht genug, wurden, entgegen der Ankündigung auf der Gemeinde-Homepage, die Gelben Tonnen der Müllinseln von zwei auf ein Stück reduziert, was zur Folge hatte, dass der Mist neben der überfüllten Tonne abgelagert wurde.

Das Fazit und der Status quo: Der auf geschätzte 50 Prozent reduzierte Restmüll wird von der Stadtgemeinde in gewohnten Abständen abgeholt. Für die Entsorgung der Müllhauptmenge müssen die Bürgerinnen und Bürger selbst Sorge tragen.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager kennt die prekäre Situation und sucht nach Lösungen: „Wir sind derzeit in einer Anpassungsphase und versuchen ein funktionierendes System zu etablieren.“ Gegen die Gelben Säcke hätte man sich aus mehreren Gründen entschieden. Zum einen hatte man Angst der Wind könnte sie davontragen, zum anderen, dass sie von Tieren aufgerissen werden könnten. Das ergäbe einen Anschlag auf das Klosterneuburger Ortsbild. Gemeinsam mit dem Stadtrat suche man jetzt nach der bestmöglichen Variante.

Schmuckenschlager bestätigt auch, dass die Restmüllkübel aktuell nicht ausgelastet wären: „Eine Umstellung könnte da durchaus Sinn machen.“

Der Bürgermeister sieht die Schuld dieser Misere aber auch an übergeordneter Stelle: „Höchst unbefriedigend ist es, dass solche Verordnungen der Gemeinden übergestülpt werden und bei der Umsetzung wird man alleine gelassen.“ Die größte Frechheit sei aber, dass „große Teile des getrennten Mülls in den Entsorgungsanlagen wieder zusammengeführt werden, um die notwendigen Brennwerte zu erreichen.“ Man hätte mit der Umstellung einfach auf die Einführung des Pfandsystems für Plastikflaschen warten sollen.