Persönliche Führungen, Schnupperstunden in den Schwerpunktfächern Kreativ und Informatik, Videokonferenzen oder ein Film über die Schule: In der Mittelschule Hermannstraße steht heuer ein besonderes Kennenlernen an. Interessierte können online alle erkunden.

Der Übertritt von der Volksschule in die Sekundarstufe I stellt Kinder und Eltern vor neue Herausforderungen. In der Mittelschule wird die Umstellung erleichtert, indem in der 1. Klasse auf Teamteaching (Zwei-Lehrpersonen-System) in den Hauptgegenständen gesetzt wird. Entweder unterrichten beide Lehrpersonen gemeinsam oder es wird in zwei kleine Lerngruppen geteilt. Weiters wird das Jahrgangsteam so klein wie möglich zusammengestellt.

Begleithund Felix stärkt die soziale Kompetenz in der Klasse. privat

Ab der 2. Klasse werden die Kinder dem Leistungsniveau „Standard AHS“ oder „Standard“ (in den einzelnen Hauptgegenständen D, M, E) zugeteilt. Das Kind wird entsprechend seinen Begabungen gefordert und gefördert; Unter- und Überforderung sollen demnach vermieden werden. Außerdem müssen sich Schüler ab der 2. Klasse auf einen Schwerpunkt spezialisieren.

Schwerpunkt „Informatik/Digitalisierung“ : Bereits in der 1. Klasse stehen für alle Kinder zwei Stunden „Digitale Grundbildung“ am Stundenplan, weiters findet jedes Schuljahr ein jahrgangsübergreifendes Projekt zum Thema „Safer Internet“ statt. Wer sich weiter vertiefen möchte, wählt ab der 2. Klasse den Schwerpunkt „Informatik/Digitalisierung“.

Schwerpunkt „Kreativ“ : Im Sinne der Begabungsförderung dürfen Schüler aus verschiedenen Kreativangeboten auswählen. So deckt beispielsweise das eine Workshop-Angebot einen Bereich aus dem handwerklichen oder bildnerischen Bereich ab, während parallel dazu ein Workshop zu „Tanz oder Theater“ angeboten wird. Dadurch können die Interessen sowie Wünsche der Jugendlichen berücksichtigt und auch bei aktuellen Kreativwettbewerben und Ausstellungen teilgenommen werden.

Ab der 3. Klasse steht das Unterrichtsfach „Berufsorientierung“ am Stundenplan. Hier wird gewährleistet, dass sich die Schüler bewusst mit ihrem beruflichen Werdegang auseinandersetzen und entsprechende Lernziele auch erreicht werden müssen. Bei den Kinder-Eltern-Lehrer-Gesprächen (KEL-Gespräche) wird festgehalten, wie die Vorbereitung auf die Sekundarstufe II (berufsbildende höhere oder mittlere Schule) oder auf eine Lehre gelingt. Unterstützung bekommen die Schüler durch spezielle Förderkurse.

Die richtige Wahl : Direktorin Sabine Geyrhofer erklärt, für welche Schüler die MS Hermannstraße geeignet ist: „Für alle Kinder, die auf möglichst vielfältige Weise lernen wollen und Freude am Tun haben. So lernen beispielsweise unsere Schüler, wo die Donau entspringt und mündet, durch welche Länder die Donau fließt, aber auch, wie es sich an der Donau anfühlt und welche kreativen und sportlichen Möglichkeiten sich in diesem Zusammenhang bieten. An unserem Standort werden die „3 Hs – Lernen mit Hirn, Hand und Herz“ großgeschrieben. Wir achten auf die individuellen Begabungen und Bedürfnisse unserer Schüler und fördern diese.“