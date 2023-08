„Fallwild in Klosterneuburg hat sich verdoppelt“

Frei laufender Hund im Wald – eine Meldung, die in und um Klosterneuburg keine Ausnahme mehr darstellt. Oft sei weit und breit kein Besitzer, keine Besitzerin zu sehen, erzählt Jäger und Hegeringleiter Hans Matzinger. Hunde streifen umher, das Wild findet keine Ruhe, das Miteinander leidet. „Es gibt Spaziergänger, die mich anrufen und fragen, wo sie mit ihrem – angeleinten – Hund gehen können. Weil ihr angeleinter Hund von frei laufenden attackiert wird“, so stellt sich für Matzinger die Situation dar.

Corona hat uns in die Wälder getrieben. Platz, frische Luft, sonst wenig Gelegenheiten, wo hinzugehen. Was eine positive Wendung zur Natur sein könnte, zeigt oft genug seine dunkle Seite. Denn der Wald, der „gehört“ irgendwie allen. Vor allem aber leben hier Tiere. Tiere, zu deren Schutz der Jäger verpflichtet ist. Rehe, Wildschweine, Fuchs und Hase – die „Tiere haben auch „das Recht, dass sie Ruhe haben“, findet Matzinger.

Jäger und Hegeringleiter Hans Matzinger versucht, mehr Verständnis für die Tiere im Wald zu erwirken. Foto: NÖN, Grabler

Die haben sie immer weniger, zu Tages- wie zu Nachtzeiten. „Da sieht man als Jäger schon viel, im Wald wie im Feld“, ist Matzinger besorgt.

Dabei geht es nicht um die, die mit Hund an der Leine ihren Spaziergang durch den Wald machen. Über die freut sich Matzinger: „Ich lobe explizit Spaziergänger, die ihrer Verpflichtung nachkommen.“ Denen erzählt er vom Rehkitz, das zwanzig Meter unterhalb der Stelle liegt, an der man vorbeigewandert ist. Von der Bache und ihren Frischlingen, die in der Nähe Rast machen. Die hier leben.

Wenig Verständnis für den Wald

Oft genug ist die Situation anders, fängt Matzinger einen Hund ein, weit und breit kein Halter in Sicht. Und wird dann noch beschimpft, wenn er ihn zurückbringt.

Und die Hunde richten großen Schaden an. Das Wild kommt nicht zur Ruhe, hetzt von einer Stelle zur nächsten, die Lebensqualität leidet. Und: das „Fallwild“, Tiere, die von Hunden gerissen werden oder durch Unfälle und Krankheiten zu Tode kommen, hat sich in den letzten drei Jahren verdoppelt. In einigen Revieren werden mehr Tiere gerissen, als der Jäger im Jahresplan abschießen sollte.

Dazu kommt: Es sind keine schönen Bilder, mit denen die Jäger da konfrontiert sind. Etwa ein Reh, von hinten vom Hund angefressen, das Tier verendet dann an Schock oder Verletzungen. Oft Stunden später. Das Ergebnis: Die Jäger sind gereizt, sehr gereizt, in manchen Gebieten macht sich Resignation breit.

Foto: shutterstock, halfpoint

Theoretisch müssten die Jäger wildernde Hunde zum Schutz des Wildes sogar töten. „Das will kein Jäger“, betont Matzinger. „Und es geht auch wirklich nicht.“ Anzeigen könnte man Hundehalter, deren Hunde man „außerhalb deren Einwirkung“ angetroffen habe. „Dann wären die Polizei und wir Jäger nur mehr damit beschäftigt“, zeigt sich auch bei Matzinger eine gewisse Hilflosigkeit.

Was kann man tun? Aufklärung heißt weiter das Stichwort, auf das Matzinger setzt. Trifft er Menschen mit Hund, sucht er das Gespräch. Heischt um Verständnis für die Waldbewohner. Hofft auf die Bildung, für Kinder wie für Erwachsene. Der Landesjagdverband hat mit dazu auch ein virtuelles Angebot, nimmt Besucher auf „wildesrevier.at“ mit in Feld-, Berg- oder Aureviere.

Seine größte Bitte: „Rufen Sie an!“ Ob der eigene Hund oder eine Fremdbeobachtung einen Wildschaden anrichtet, melden Sie es der Polizei. Da geht es auch nicht darum, Schuld und Strafe zu verteilen. „Es geht darum, Leid zu verhindern. Ein verletztes Wildtier leidet, oft über Stunden.“ Die Polizei gibt Meldung an den zuständigen Jäger, der das Tier finden, einer Behandlung zuführen oder es erlösen kann

.Freilaufzone für Hunde in der Stadt

Im Wald sollen sie nicht laufen, wo dann? Um die artgerechte Hundehaltung zu fördern, wünscht sich die Tierhilfe Klosterneuburg Hundezonen in der Stadt. Ein Vorschlag: Das Gebiet der ehemaligen Auparkbahn, so Tierhilfe-Obfrau Angelika Fuchs. Mehrere Freilaufzonen wären wünschenswert.

Für solche Vorschläge offen zeigt sich Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. „Beim Parkplatz in Kierling haben wir das geprüft, sind aber am Thema Hochwasser gescheitert“, so der Stadtchef. Das Areal Auparkbahn werde geprüft, doch stellen sich dabei noch einige Fragen, unter anderem zur Bodenbeschaffenheit. In Wien etwa werde gepresstes Material verwendet, um die Hinterlassenschaften einfacher wegräumen zu können. Und: „Die Lösung muss im Miteinander liegen, die große Verantwortung bleibt beim Hundehalter.“